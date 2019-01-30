自由廣場》F1值得辦

◎ 林鴻達

先跟韓國瑜翻開一段歷史：國泰航空在一九九○年代曾經營香港—高雄航線，而當時的國泰機隊只有洛歇三星（L1011）和747系列。

事實上，除了最新但未普及的747-8因「最大起飛重量跑道距離」達三千八百米之外，所有廣體飛機都能升降小港機場。既然物流運輸不成問題，就看看辦賽車可帶來甚麼效益。

首先當然談經濟方面。辦F1賽車除了門票、廣告等直接收益之外，還能推動旅遊和關連行業的收益。例如自二○○八年辦F1的新加坡，平均每年賽事吸引遊客約四萬人次，產生逾一．二億美元旅遊收入。即使考慮到高雄和新加坡的消費水平差距，都能肯定辦賽車可以「發大財」。

F1除了賽車場賽事外，也有摩納哥和新加坡的街道賽。高雄可有適合的道路舉辦當然要研究，但起碼確定建賽車場並不是必需的。就算要建賽車場，以亞洲第一個辦F1的馬來西亞雪邦賽車場佔地總面積約九十公頃為參考，高雄的選址該有很多選擇，用不著向小港機場打主意。

要是有賽車場，能舉辦的就不只F1，還有房車和機車賽等等。香港都有不少賽車運動愛好者，但香港一直沒有興建賽車場的打算。要是韓市長落實計畫，相信負責統籌香港賽車運動的香港汽車會將樂於與高雄交流合作。至少看到計畫不會是台灣獨力支撐。

更重要的是，賽車場讓車主們有了合法「飆車」的場地，再沒藉口在馬路上「一展身手」，除了可加強執法取締的力度之外，據筆者一位持有國際汽聯（FIA）Ｃ級執照的朋友所說，賽車其中一個目標是透過訓練提升駕駛人的技術和安全水平，已可見辦賽車以至興建賽車場能促進經濟效益之外，還能產生對社會有利的條件。甚至平常沒有賽事的時期，還可舉辦汽車有關的活動，例如承載社會文化發展的骨董車展覽等等。更可見辦賽車以至建賽車場能帶來的效益是多元的。

既然沒有物流障礙，從新加坡為例看到經濟效益，也預見到會對社會宏觀的好處；另相信香港能提供支持並可能從中受惠，筆者認真促請韓市長，不要連資料搜集都不做就光喊假大空甚至另有圖謀，趕快提案申辦F1甚至興建賽車場，以免被識貨的其他縣市捷足先登！

（作者為香港時事評論員）

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