自由廣場》「訊噪比」

◎ 徐少為

去年九合一選舉後，我們不斷聽到名嘴們談論所謂的「網路聲量」或「網路聲浪」，誰的新聞在網路上曝光的頻率越高，誰就是「網路聲量」高的「網紅」，連新內閣也被稱為「網紅化的內閣」。

理工學科的學生都知道，用於比較所需訊號的強度與背景雜訊的強度之度量被稱為「訊號雜訊比」，亦被稱為「訊噪比」，其定義是訊號功率與雜訊功率的比率，以分貝為單位表示。比率低於1:1（大於0分貝但小於1分貝）表示雜訊多於訊號。在此情況下，雜訊越高而訊號越低，則接收到的訊號越不可能清晰。

在噪音吵雜的籃球場上，根本不可能認真地談正經的事務。同樣地，網路的聲浪越高，我們便越難以分辨被提出的政策是否真切可行。「網紅」現象正是這種狀況。一時之間的「綜藝娛樂節目」效果雖然賞心悅目，卻使人因而遲緩甚至於忘記了理性深入地探討正經的事務。聽政客們談話非常累人，因為他們說的很多是空話，訊息含量不足。訊噪比就是我們為了排除不必要的誤解以獲取訊息所必須做出的努力。

如果我們的訊息未能正確傳達時，我們該考慮的是：周遭的環境是否過於吵雜？或者是因為我們要傳達的訊息過於薄弱？

網路媒體所發展出來的雜訊規模，是最令人煩躁不安的「聲浪」，而訊息也因此變得越來越薄弱。

如果人人都拿到麥克風，即使人們沒有什麼緊要的意見，但是他們使用麥克風的方式可能會令人大大吃驚。九合一選舉後的網紅現象就是如此的吵雜綜藝化現象，其訊噪比越來越接近於零。

解決問題的方法之一是，如果你真的有重要的訊息需要傳達，找個安靜的地方說話。至於目前這樣一個吵雜的大環境之中，政府應該專心向願意用心傾聽，理性溫和談話的人說出大家關心的事務，而不是汲汲於追求「網紅化」，畢竟，政府施政，不是、也不必是綜藝娛樂節目！

（作者為翻譯工作者，桃園市民）

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