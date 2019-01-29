自由廣場》小編談網紅與垃圾

◎ 賴君穎

現代人小確幸一堆，知識性新聞不愛看，只在意IG哪個網紅又去哪吃喝玩樂了；對時事漠不關心，卻可以動輒嚴厲評論政治人物、名人，例如丁守中重新驗票遭罵輸不起、讚美柯文哲卻說不出他到底做了什麼好事。

跟風、盲目的人越來越多，「羊群效應」令人感嘆、不耐。現實情況是，網紅PO了一堆沒營養的內容（影片剪輯、尋找素材是件麻煩的事，辛苦你們了），人氣卻直直飆升。我並不認同這一切，甚至看了就厭惡，卻礙於工作要求，每天得詳細地整理這些垃圾，並寫出相同的垃圾，然後發送給愛看垃圾的觀眾們。

然而，這一切的一切，已完全磨去了我對新聞的熱情；我希望自己能成為一個過濾、整理訊息的角色，帶給閱聽人一些好的影響，無論是增長知識、了解時事，或是一些平衡報導，對於一些大眾該知道的事物能幫忙傳聲，都比整天發布一些看似聳動標題，實際上無深度的文章來得有意義。

一個懷有高度憧憬的年輕文字工作者，經常因現實與理想的差距而瀕臨崩潰。相信大家身邊都不乏那些批評新聞沒質量的人，也肯定有想要看好報導、渴望攝取豐富資訊的人，即便只是一些平常看似無用武之地的冷知識，但他們是動力泉源。

當然，人們有選擇內容的自由，可既然時間都花在這了，何不攝取點題材，學會思考，好讓平常聊起天來言之有物，或能深入探討一些社會議題呢？而不是總聊哪間餐廳餐點美味、哪間醫美診所技術最佳、哪間精品店推出什麼新品，亦或是哪個朋友跟朋友的朋友之間恩怨情仇吧！

（作者現任網路新聞小編，世新大學傳播管理系學生）

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