自由廣場》李柱銘搞錯了！

◎ 張惠和

​中國拋出「探索一國兩制台灣方案」，遭台灣嚴詞拒絕。香港民主黨創黨成員、​有「香港民主之父」​之稱的​李柱銘​律師昨天​表示，中國中央政府在二○一四年白皮書後，就和原版一國兩制「走了反方向」，台灣當然不會對一國兩制感興趣。李柱銘認為唯有走回鄧小平對港藍圖，落實「港人治港、高度自治」的真民主，中國才能向世界證明自己是「改革者」，而非獨裁者。

個人認為李柱銘律師搞錯了吧！即便中國落實「港人治港、高度自治」的一國兩制，台灣人民對一國兩制也不會感興趣。因為，台灣可以從里長選到鄉鎮長、議員、縣市長、立委、總統，然而中國有嗎？台灣有意識形態僵化的深藍老藝人打了文化部長一巴掌，仍然可以在那邊說三道四；然而中國女網友feefeefly去年七月四日在上海海航大廈前表示，反對中共獨裁專制暴政，並直播向中國國家主席習近平的宣傳畫像潑墨的過程，在推特上引起熱議，但她的帳號已遭刪除，之後便行蹤成謎。台灣總統連選得連任一次就是八年，然而中國全國人大會議卻以超過九十九％比率通過中共修憲案，將國家主席習近平的思想、國家監察委員會等內容入憲，修憲通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」的規定。

簡直是兩個不同的世界的兩個國家，實在是差太多了！如何談一國兩制？

（作者為退休公務員，新北市民）

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