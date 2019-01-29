自由廣場》從固國小組到兄弟之邦

反統戰策略之一

◎ 黃天麟

四十年前，中國發表「告台灣同胞書」，當時國民黨主席蔣經國隨即成立「反統戰」組織「固國小組」，以「不接觸、不談判、不妥協」的「三不政策」做為「反統戰」的最高指導思想與原則。四十年後，元月二日中共總書記習近平再度發表「告台灣同胞書」力主「中國必須統一，而且必然統一」。對此蔡總統明白表示「三個堅定」，獲得全民之支持。

此次習近平「告台灣同胞書」之特點是，「習五條」外還拋出「探索兩制台灣方案」，將九二共識連結到「一國兩制」，願與台灣各界民主協商達成制度性安排。蔡總統的反應即是「絕不會接受一國兩制，這也是台灣共識」。

問題是：「一國兩制」是習近平的方案，但基於平等、和平、理性原則，我方除拒絕一國兩制之外，亦應相應提出我方的「台灣方案」以平衡雙方主張。如：為何中國必須統一？而且必然統一？為什麼不是如歐洲一樣，分裂是正常，統一是例外？為何必須是「一國兩制」，而不是如國協的「一國兩國」或「一國多國」？這些應該都可以在與各界民主協商中，平心靜氣詳加討論。

那麼「我方的台灣方案」該是什麼？日前對「兩岸長久和平方案」我方民間民調顯示，33.7%支持「歐盟模式」，其次為「大英國協模式」18.3%，歐盟模式也好，大英國協模式也好，都以「保持主權」為前提，兩者合計達52%，亦即堅持台灣主權是台灣共識。是以政府（或由民間先行試探）應在拒絕一國兩制的同時，基於台灣共識向北京表達「兄弟之邦」之構想。兄弟之邦兼具歐盟及大英國協兩種模式，而具中國文化特色的名詞（註：兄弟之邦，辜寬敏資政曾於2016年5月倡議過，非本文獨創）。

兄弟之邦不能與中國解讀的「台獨」畫上等號，因兄弟之邦並不否定共同的祖先，應是「兩岸一家親」的體現。兄弟之邦最大的阻礙在於北京根深蒂固的「統一」神話。事實是分裂的中國如春秋、戰國、三國時代都使中華文化無比燦爛，孔子、孔明、華佗都是分裂時代的偉大人物。統一的明朝、清朝才是中國衰壞的根本病灶。近二十多年中國經濟能突飛猛進，也就是有分裂的台灣給予技術、資本、市場的挹注，方能達成。顯然習近平的「中國必須統一，必然統一」基本上是主觀錯誤的認定，因為現在中國並沒有統一（註：依習近平之說詞），但中國卻因此才能迅速崛起。

是以，為中華民族（華族、漢族名稱不拘）的長久繁榮、幸福，趁此機會應該勇敢提出台灣的看法與主張。「兄弟之邦」是解決兩岸問題的一帖靈藥，也是所謂的「中華民族」和平繁榮的理想構圖。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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