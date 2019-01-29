自由廣場》要起底，也要法辦

◎ 王景弘

「老藝人」動粗打文化部長事件，除紅色同路人外，社會一片譴責，最佳反應當屬餐會主辦單位的莊豐嘉：他既譴責暴力，更主動報警查辦；最有效的反應是檢警調查，和媒體起底，撕去她「反去蔣化」的假面具，和紅朝打手的真面目。

最衰小的是國民黨那批老政客被迫表態，語無倫次，有人說這是「官逼民反」，有職業學生靠夭，說他被丟鞋並沒有人關懷。

這票人活在另一個世界，在「蔣治」時代，他們享受威權統治的利益；威權破滅，他們「反去蔣化」，卻要享受「去蔣化」後通匪的自由。

蔡英文總統除譴責暴力，只「客氣」反問，這種事如果發生在威權時代，會怎麼樣？也許她的答案是蔣的四字經「槍斃可也」，或失蹤到綠島，但更可能的答案是，在「思想有罪」時代，這種事不會發生，這種人早受「管訓」去矣！

現在打著反對「去蔣化」旗號者，聚焦在蔣廟、蔣像和教科書的歌功頌德，其實最廣義的「去蔣化」是台灣的民主化，消除了個人獨裁、黨國專制統治。政治上的「去蔣化」，才讓蔣治時代「罪當死」的紅色打手、匪諜現在可以到處張狂。

台灣既然走到民主，對付這種內鬼需要重建法律與秩序，以道德譴責，加法律懲罰，而道德上的譴責，不能手軟，要對那些假借名義的打手起底。「老藝人」被起底，顯露又紅又黑的本色，流再多眼淚也洗不去。

美國正努力保障台灣安全，台灣媒體、政客、政治邊緣人卻有人找中國包養，賴在台灣當中國的第五縱隊、代言人和挑釁台灣人民的打手。

對這些少數無恥被中國「包養」的「匪類」，台灣應有共識：不僅要起底，更要立法禁止，並依法嚴辦。

（作者為資深新聞工作者）

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