自由廣場》（北社評論）和平協議？ 朱立倫應以柯文哲為戒

◎ 黃帝穎

中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」四十週年大會，提出九二共識及一國兩制，引發台灣人與總統強烈反彈，國際高度關注。可議的是，宣布參選中國國民黨總統初選的朱立倫，不只未明確回應習近平，朱的岳父高育仁更拋出兩岸建立共同史觀、簽署和平協議等促統說法，令社會質疑朱立倫的國家立場。

維護台灣民主的國家立場，不容模稜兩可，朱立倫應以柯文哲為戒。台北市長柯文哲過去的網路聲量向來居高不下，但在習近平「一國兩制」議題上，柯文哲未堅守台灣民主，反而讓網友噓爆。相對地，總統蔡英文立場清楚，堅持捍衛台灣民主，拒絕九二共識、一國兩制，蔡反而在網路聲量上勝過柯文哲，柯的聲量跌落，更迅速反映在柯家軍陳思宇立委補選的超慘得票上。

習近平主張的一國兩制與朱立倫岳父主張的和平協議，不只在民主台灣沒市場，在憲法上更沒空間。

一國兩制與兩岸和平協議（屬國內法之停戰協議），都是將台灣當成中華人民共和國之一部分，但我國憲法第一條民主共和國原則、第二條國民主權原則、第二章人權保障，以及大法官釋字第四九九號解釋「防衛性民主」意旨，不容民主台灣與任何獨裁國家統一。簡單來說，一國兩制或兩岸和平協議，就是讓民主台灣被獨裁中國統一，將使「自由民主憲政秩序」遭受破棄，這在台灣根本是違憲主張。

更甚者，朱立倫岳父既已主張和平協議，就必須正視與中國簽和平協議的慘痛歷史：一九五一年西藏被迫和中國簽訂所謂「十七點和平協議」，但和平協議不只無法維持西藏「和平」，解放軍仍持續侵略，最後拉薩只能全民抗暴，達賴喇嘛被迫逃出西藏，「十七點和平協議」終致達賴流亡、十幾萬人流離失所、百萬人在獨裁中國統治下喪生。

朱立倫是代表國民黨參選總統的熱門人選，有義務向社會說明其國家立場。尤應以柯文哲為戒，朱應堅守我國民主憲法，對習近平的九二共識與自己岳父的和平協議主張，公開表達反對立場。

（作者為律師，北社副社長）

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