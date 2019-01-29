自由廣場》素養導向命題的挑戰

◎ 溫順德

大學學測日前落幕，今年試題出現翻轉，素養導向題目大增，為近年未有之變革。部分考科試題偏難，信度效度出現爭議，不惟考生惴慄不安，老師教學也受衝擊。

一○八新課綱上路，以核心素養為主軸，強調各科目間的統整。大學入學考試命題，開始朝向素養導向。檢視去年學測試題，國文出現桌遊題型，自然科文言文入題，題目敘述普遍加長。而今年社會科試題，跨科式的整合題型，竟然高達四十六題，占所有試題一半；自然科多生活情境，並將社會議題融入，注重邏輯推理判斷，素養導向更趨明顯，不惟老師壓力倍增，學生應考更形吃力。

超越學科知識範疇，且要能與情境結合，並可在生活中實踐，乃各國命題的趨勢。大考中心順應潮流，積極研發素養試題，一一一年參考試卷，將選擇與非選混合，考生答完選擇題後，須以文字說明理由，藉以觀察表達能力。然就教學現場而言，老師慣於單打獨鬥，不同領域合作連結，恐是高難度的工程；而教師圈生活封閉，跨域資訊涉獵有限，欲以個人生活經驗，融入課程內容之中，只怕又是一大挑戰。

大考中心一再宣稱，素養導向命題重點，除了強調情境化外，需具整合運用能力，且跨領域與跨學科，題型不一定會更難，但鑑別度明顯較高。然而今年國文考科，摘錄馬世芳的文章，他卻自曝不懂題意，信度效度受到質疑，鑑別度也面臨考驗。另社會科試題難度，被稱近十年來之最，題目也長達十九頁，更讓考生叫苦連天；另混合題型的設計，考生應該如何填答，老師如何迅速閱卷，也需及早規劃因應。

配合新課綱的推動，學測素養導向命題，已是毫無迴旋空間，然而配套未盡周延，試題過於刁鑽艱澀，恐令學生心灰意冷，遑論點燃學習興味。大學調減採計科目，能否降壓猶未可知；試題改為素養導向，恐已造就另一壓力，相關單位能不慎乎？

（作者現任高中校長，台中市民）

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