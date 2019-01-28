自由廣場》補選勞民傷財 遞補就好

◎ 呂瑞統

本屆縣市長選舉造成五名立委缺額，因有人更上一層樓、有人辭退立委選輸，必須儘速補選，媒體形容這像九合一延長賽、王子復仇記、北市三腳督節目重播、二○二○會前賽指標等。不管怎樣，辦這種補選根本勞民傷財，媒婆佣金多過聘禮，應該改進為「遇缺遞補」即可。

民選公職因志願性辭職也好，或因非志願性死亡、免職、當選無效、遭罷免也罷，無論缺額原因為何，筆者認為，根本不需要辦理補選。理由其一：候選人小貓兩三隻，投票日又不統一，小卡司缺乏看頭，吸引不了選民注目及投票意願；理由其二：任期不完整，吸引不了強棒參與。例如這回補選，有的士官長回鍋牛刀小試，有的政二代初試啼聲探水溫，熱度和精采度皆遜色。

為避免陷入選舉輪迴泥淖，不如修訂選罷法，由選委會於開票結束時，依得票多寡造冊候補名單，參照當選撤銷重行審定公告遞補模式，無須重行選舉或缺額補選。當然，遞補人員得票數仍應跨越該選區最低票當選人得票數二分之一的門檻。

（作者為八二三砲戰榮民，彰化縣民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/