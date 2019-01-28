自由廣場》中國基督徒的新年「習畫像」

◎ 黃琬珺

根據《寒冬》報導，河南省商丘市政府批准的某三自教堂一名基督徒劉玉，意外地收到教會發的新年對聯，打開後卻發現是「愛黨對聯」。對聯上寫的是：堅定信念跟黨走，脫貧致富奔小康。橫批是「黨恩賜福」。但這並不是個別現象，根據當地基督徒透露，今年教會不再發給信徒主耶穌的畫像，全部改發習近平像。

當初毛澤東不准人民信神，卻要人民把他當作神，對他崇拜。如今習近平也是一樣。農村張貼的耶穌聖像，現已換上習近平的像，去教會領的新年對聯也是習近平像，「政府稱是幫教扶貧，其實是由信教轉化為信黨。若不換，補助款和扶貧款統統沒有。」「幫教扶貧」意思是政府幫助基督徒的生活脫離貧困，但幫助的條件為何要改信共產黨？

中國政府以取消基督徒「最低生活保障」逼其放棄信仰。政府的理由就是：你的錢是國家給的，你應該歌頌、敬拜黨和黨領袖。而且，除取消補助之外，言語恐嚇跟生活監視也是一種精神折磨。政府的大動作下來，對許多基督徒來說，新年還是默默地領教會發放的新年對聯跟習近平畫像就好，若有異議，萬一過年時期被抓去坐牢或用其他方式虐待的話，豈不更慘。

誠如旅美中國作家陳破空所言：「當宗教信仰實在無法滅絕，中共還有軟的一手，建立所謂『三自愛國教會』，要求宗教信徒擁護共產黨、熱愛共產黨，這實際是對上帝和神的褻瀆。」

（作者為作家、基督徒，高雄市民）

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