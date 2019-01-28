自由廣場》老高雄對城市美學的疑惑

◎ 蔡信德

我們家族三代世居高雄，是不折不扣的老高雄。最近，我們領教了新市長韓國瑜施政上的拳腳功夫。

韓市長就任到上週五滿一個月。他幾乎三天一點子、五天一創意，可是這些點子不脫一日行情。譬如引進迪士尼、打造賽馬場、開發旗津賭場、低價醫療觀光，都禁不起輿論和網民的熱議，便自討沒趣地下架。在面對議員質詢，他坦承十二項政見只能兌現「路平、愛情產業鏈」兩項。於是，他更加賣力地推展摩天輪愛情觀光產業鏈。於是，觀光局長潘恆旭找來一批影劇圈、文化界的老面孔，從白冰冰、瓊瑤、陳文茜…開始排班，充當每月的觀光大使。但動員的人情卡司，總有缺貨的一天。這樣的推展觀光，倒像是在辦家家酒。

二十年來，高雄已經打造成國際評選的優質宜居城市。市民們也都親歷了港都城市再造的風貌。這是包括我在內的樂齡市民，要度過餘生的美好城市。陽光、林蔭、愛河、柴山、西子灣，讓市民們親炙這個城市的質感及溫度。相對來說，韓市長是外地來的「賣菜郎」，我不免懷疑他對城市美學的體認，以及人不親土親的歸屬感。不客氣地說，浮面的愛情產業鏈，只會使這個城市暴增庸俗的市儈氣，並被糟蹋得面目全非。

或許韓市長求好心切，可惜他對這個宜居城市卻是如此地陌生疏離。翻轉高雄，靠的是遠見以及謀定而後動的縝密政策擘畫。他隨興大吹法螺，試問，一個「禿頭節」能帶來多大的觀光產能？至於日前宣稱，兩年後警消升遷須通過英檢，如此小題大作，豈非貽人笑柄？看來，韓市長必須擺脫花拳繡腿，見樹不見林的施政盲點，則市民幸甚。

（作者曾任高雄醫學大學校長秘書暨杜聰明名人講座執行長）

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