自由廣場》面對現實！修憲比制憲更難

◎ 范姜提昂

辜寬敏先生啟動制憲運動之後，出現一種迴響：制憲，必涉及領土主權，必觸及中國最敏感神經；因此，可否越過這個無可避免的障礙，先修憲，先解決政府體制問題再說？

此說看似有理，實則又回到四年前，英國大憲章簽署八百週年，台灣出現全國關注度空前的「修憲運動」之停滯點：現行修憲門檻之高，宇宙無敵！根本不可能再修憲。

所謂超高，大多針對修憲門檻上半段，「立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議」提出修憲案，一般認為這太難了！其實，真正超難的在後半段：國會通過修憲案之後的公民複決，「有效同意票」必須超過「選舉人（公民）總額之半數」。

國際間，類似模式的修憲門檻設計，大多規定「投票率」須過半，然後，開出來的「有效票」只要超過「到場投票數」的半數即可，沒有一個國家像我們，必須「總公民數」過半同意才算數；而所謂總公民（選舉人）數，是連「未到場投票者」也算在內！依我國現況，也就是必須超過九百數十萬票！而台灣史上，不分大小選舉的最高得票紀錄（馬英九）還不到八百萬票；何況依經驗法則，「決定事務」的投票率及得票數，都不可能超過造勢火熱的「決定人選」之投票結果。

終歸一句，十五年前，第七次，也就是最近、也可以斷定是最後一次的「修憲」已經宣判：現行憲法（含增修條文）已經窒息！修憲之門已完全被封閉！與其看似「中庸」的修憲，不如重新制憲。

至於制憲勢必面對的敏感問題—國家符號與領土，其實，以現行憲法為例，國旗雖明定在第六條，但只是文字敘述（紅地，左上角青天白日），設計規範則屬法令層次，國歌也是，制憲大可「都不必」明定，而以公投決定便可。

真正敏感的或許是領土？但大法官（釋字三二八號）早就拒絕解釋，理由是領土之界定純屬政治問題，不受司法審查。事實上，美、中憲法都沒有規定領土範圍，制憲根本不必觸及。若非定不可，那就寫：本憲法實施效力（含司法裁判權）所能及之地為我國領土。總之放心，全民制憲運動已經起跑！敏感問題都可以不是問題。至於國號，天然的最好，學日本、加拿大叫台灣，共和國就免了。

（作者為資深媒體及廣告工作者）

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