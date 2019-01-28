自由廣場》索羅斯「致命的危險」與台灣

◎ 林世民

國家金融哲思家索羅斯上週二在達沃斯經濟論壇（WEF）中，以「致命的危險」（mortal danger）形容當前極權中國使用AI演算法用於監控人民的「社會信用制度」，他也支持美國總統川普應該禁止中興和華為，以避免讓這些公司主宰5G市場，為全球帶來安全上的風險。

「金融大鱷」索羅斯向來有其獨到的見解，最著名一役是一九九二年的「黑色星期三」，憑藉著對英國基本面的「失衡」，索羅斯敢於挑戰英格蘭銀行（英國央行），放空英鎊，獲利近十億美元。但他有另外較不為人知的一面，即長期以來致力於促進國際間民主開放社會發展及人權的支持。而即使索羅斯是美國民主黨的金援主，但當國家或世界面臨「共同的致命威脅」之際，都會站在一致擁護的陣線上，以維繫國家及普世的民主開放價值。

令人遺憾的是，台灣面臨中國機艦繞台的國安威脅，在各國陸續禁止使用華為等中國網通設備之際，才開始有工研院及政府機構跟進，卻見國民黨立委批評，一般財經分析及科技人也普遍只以一般常態商業或科技發展分析。此種長期以來缺乏「敵我意識」及「國際前瞻」的態度，令人憂心。

若連現今民眾、媒體支持度頗高的政治人物，仍對中國抱持經濟期待，刻意忽略隱藏的邪惡意圖，或是公務體系當有所為而不為，以及在關鍵科技上具備影響力的專家，持續不在意地提供關鍵智慧財產協同之際，未來真的只能期望有智慧的民眾覺醒督促。

中國未來的發展，寄望工業4.0、物聯網+及數位經濟，背後必須倚賴AI的發展是必然。只是在這一場科技競賽中，台灣該扮演什麼角色，是我們可以事先覺察與做好選擇，站在正確的價值方的。

現今領導全中國最頂尖的AI創投公司，生於台灣的AI專家李開復先生說：「AI發展不是一場零和遊戲，只有回歸人性、重視人際之間的關愛，我們才可能真正勝出。」我們固然期待AI對人類發揮正面貢獻，但如果連國際間都已有所共識，對一個連對基本人權毫不在意的極權監控者而言，我們又能如何期待？

對所有在中國的關鍵科技資助或協助的台灣人，所扮演的是真正為人類「開放、進步」有所貢獻的科技與價值，還是淪為協助奴役控制人類的幫手，深切值得吾人省思。

（作者為金融投資研究顧問，新竹縣民）

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