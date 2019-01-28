自由廣場》高粱·平潭·台商

◎ 高為邦

二○一二年二月，中共中央要在福建省打造「平潭綜合實驗區」成為兩岸共同家園，區內管理官員正級主管是中共官員，副級主管是台籍人員，建設「平潭綜合實驗區」是國家的戰略。福建省委書記孫春蘭曾喊出：「以後這裡將是平潭速度：一天一個億（每天投資一億人民幣）、一天一個樣！」二○一二年三月，福建省省長蘇樹林率團來台灣為「平潭特區」招商。

在蘇樹林省長訪問台灣期間，「台商台幹要回家同盟」在台北開了一次名為「拒絕去福建平潭赴死」記者會（https://youtu.be/ltQksDEucEc），「投資中國受害者協會」也在台北、台中、高雄各舉辦了一場遊行活動（https://youtu.be/oQ4ZQQNZAfc），受害台商出錢出力現場說自己的親身遭遇，告訴台灣人民，投資中國的真相。我們認為，蘇省長帶團來招商的目的是再一次掏空台灣產業，要大家提高警覺，不要輕易上當，要記取我們的教訓，不要重蹈我們的覆轍。在我們激烈的抗議下，蘇省長的訪問團不得不草草了事返回中國。

現在七年都快過去了，平潭綜合實驗區的發展怎麼樣了？上週，兩位不認識的台商從平潭特別回來見我，他們告訴我，全盛時期有幾百家台商投資平潭，但現在只剩下不到二十家了。這不用問，當然是台商賺不到錢，生存困難。他們當然也是遇到困難，所以才來找我，看我能不能幫得上忙？

他們是做進口金門高粱到平潭再轉銷中國大陸，可以用一個平潭人的身分證免關稅每天進口一瓶，每次進口就要蒐集很多的身分證辦理進口手續，但有一個大陸商人與海關關係特別密切，結果就變成此人整個棧板進貨而資料後補，而台商的貨及資料卻要壓很多天才放行，漸漸地，台商就失去了競爭力！那為什麼不向地方政府反映？他們說，地方政府管不到海關，海關是獨立受中央指揮。他們希望我幫他們開記者會，也許中共中央就會看到。

那為什麼不回台灣呢？他們說，中國有十四億人，機會比較多，但制度不好、風險大；台灣對他們來說是完全沒有機會，因此目前也沒有回來的打算。我寫下此文，相信中共中央一定會看到，但會不會管這樣的小事情，就難說了。

（作者為投資中國受害者協會理事長）

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