自由廣場》青年談柯P總統夢

◎ 李坤融

週日台北市大同、士林區立委補選，最值得注意的是，從泛綠分裂出來的柯文哲，能否帶領陳思宇吸收多數中間選民的票，而此也關係到柯文哲兩年之後有沒有能力爭取總統寶座。

柯文哲網路聲量高，但聲量不一定能直接轉換成選票，需要更進一步探討不同年齡層對於網路的使用狀況，以及不同年齡層所在意的不同議題，皆須被納入討論。

就議題而言，柯文哲近日對兩岸議題的發言，包含「強盜說」及「批喊獨立又要在大陸做生意」，都引起許多深綠及泛綠選民不滿。從此舉動可觀察出，柯有意無意地在兩岸的核心議題進行切割，進而論證綠白兩者於兩岸議題上不同的產品定位。綠代表著拒絕一國兩制，維護台灣主體性，白則代表著曖昧不明的兩岸關係，以及經濟優先的概念。而「白色論證」是否能吸引到多數的中間選民，此次士林北投補選已提供了答案。

若柯文哲二○二○要選總統，除了兩岸議題的定位需讓社會大眾買單之外，還需要更草根地從陸戰來接上不同年齡層的地氣。而包括基本的動員組織，或內部的人才培力，顯然都還需要長期的努力。

（作者就讀台師大公民教育與活動領導學系，新北市民）

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