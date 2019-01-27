自由廣場》校園不是停車場

◎ 王秉倫

某國中校長因「五賓士霸停校園」退休獲准，聞之愴然。雖然這只是個案，卻是冰山一角，對照日本整潔秩序的校園與公共空間，值得全體台灣人一起深思。

校園是師生共有的空間，怎可停放私人車輛，霸佔其他師生共享的寶貴空間？事實上，全台灣校園裡滿滿的都是車。

我們不禁要問：國家給教師的待遇裡，應該不包含提供停車吧！？可是，我們可愛又可憐的孩子們，除了已經被塞進狹小的校園外，還要被許多師長的自用車占去寶貴的活動空間。

理論上，學校是傳播知識、探求真理、民主創新的殿堂，可惜現實上恰恰相反，台灣的校園充斥權威、保守而反動，過去最令人髮指的校長啃食學生便當費、教師坐享員生消費合作社紅利……今以校園停車問題為例，也從來不曾被認真看待過，反觀日本校園，是絕不會停放教師私人車輛的。

深切反省，這是文化問題。具體的說，這是基於法治觀念，一種尊重人與人的態度，也是對於公共空間共享的尊重；在日本，極少人把私人腳踏車任意停放巷道或街市，遑論是將自用車停入校園。

國人法治觀念、守法實踐都不足，不要只怪檢察官、抱怨法官，因為，我們長期任由自由變成隨便、侵害成為自然。司改也好、教改也罷，文化提升的道路十分漫長；我們是不是已經體認到：不僅「教官退出校園」、「大學自律」等是重要指標，恐怕「自用車退出中小學校園」更是一個漫長而深沉的課題，標示著一個平等法治的文明，象徵著已開發、現代化的社會？

（作者為國立國父紀念館推廣服務組長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/