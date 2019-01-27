自由廣場》台灣人愛唱反調？

◎ 利沛燕

農糧署與理科太太為有機食品是否有農藥而互嗆，農糧署：他們反對有機，只在凸顯他們是「有知識的」。

這話點出一個重要的台灣現象，即失落一代的年輕人與網紅，為凸顯自己比別人「更有知識」，忽略事實，似是而非的拚命說著與別人不同的概念。這不僅造就理科太太的爆紅，還塑造出雞排妹、陳沂這一類的網紅。可見「唱反調來凸顯自己」，確實很對台灣人的口味。

台灣人並非一直理盲，只是不知是否長期受政經影響，逐漸迷失了判斷力，更重追求外在認同，整個社會逐漸不再理性看待政策或國家發展，而是凡事測風向。每有新聞爆發，網紅便抓緊機會火力全開正反批判，各大媒體更有酸民爭相「突破盲點」，連性侵或家暴受害者也會遭到言語霸凌，缺乏自我認同與溫暖心靈的人們想在一片評論海中吸引到目光，多爭幾個讚數，而非考慮事情原貌。全盤抹殺他人價值觀的優點，雞蛋裡挑骨頭的小題大作以偏概全。「突破盲點」已比黑白是非更重要，連現實生活中國人也被同化，成為一種國民風氣。

台灣人不是壞，而是心缺了點東西。這些現象讓人不禁聯想到心理學上的「人格面具理論」。人格面具是以公眾道德、集體生活價值為基礎的人格，縱使乍似反對公眾，實際卻是手段高明的一種人格面具。「突破盲點」究其目的竟是想給人留下印象，滿足被愛的寂寞。但是，以違心論博取目光，由於與自己的本心不能一致，對外形象與自身之間對立衝突，如又受到外界鼓勵時會更加劇烈，不僅迷失自我，更疏遠真實社交關係圈，從而引發更多社會問題，例如憂鬱症與自殺。

這樣的社會發展，對於個人與社會整體的內在傷害可想而知，交互影響著整個社會逐漸失去理智。這樣的病態必須被克制及療癒，改善整個社會熱中謠言與錯誤分析的現象，否則會空剩一個激情理盲而言之無物的失落島國。期待社會能再多給周圍的人多一點愛與關心，教導人們學會自我認同、就事論事，讓社會有康復的機會。

（作者為上班族，台北市民）

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