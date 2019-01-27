自由廣場》屠殺元凶功大於過！

◎ 莊博文

馬英九（陳雲林口中的「您」）表示：蔣介石是二二八事件元凶的說法，他認為「有點過頭」，蔣介石雖有責任，但絕非元凶，而且對台灣「功大於過」，「有一個紀念堂應不為過」，如果大家覺得應該功過併陳，不妨在展覽館中把一些蔣介石被批評的內容也放進去。

首先，如果做得到的話，筆者個人希望把中正紀念堂衛兵交接的場地四周，刻上白色恐怖時代被蔣介石政府用不符合法律程序、正義的手段，直接或間接害死、殺死、「被消失」的人的名字，以及用簡體中文、英文、日文等簡單扼要地列出蔣介石一生的功與過。

其次，筆者對於所謂「功大於過」的說法不以為然，您以為是在學校，譬如：雖然抽菸被教官抓到，被記了兩小過，但因為出國比賽得獎，被記了三個大功，所以功過可以相抵，結果是功大於過這麼簡單的邏輯嗎？都已經是AI時代，七歲的小男孩可以靠YouTube竄紅、年收破億（台幣），中國、印度的火箭都升空了，美國做的機器人都已經可以後空翻了，您與貴黨的某些政治人物還老愛提什麼蔣經國時代的十大建設、古寧頭戰役、八二三砲戰等，不覺得自己講的東西很過時嗎？自從蔣介石家族來到台灣之後，難道完全沒有（強制）接收日產，完全沒有接受美國或其他國家的任何幫助，獨力完成您提的那些建設或貢獻？就算有那些功，難道就可以「相抵」不知多少曾在他手上斷送的無辜生命和破碎的家庭？

（作者為軟體工程師）

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