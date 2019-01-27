自由廣場》新南向第一桶金

◎ 蕭嘉弘

政府耕耘新南向，分散台灣旅遊市場風險收成效，根據交通部公布去年統計數據，新南向旅客來台花錢不手軟，消費力直追來台客源數最多的中客！千萬來台旅客市場中，也呈現中國、東北亞、新南向各佔四分之一的均衡狀態。

台灣位處大陸和海洋的交界，應以各方均衡發展為宜，以往東北亞偏重日本，馬政府二○○八年上任完全親中，將目標放在西向的中國市場，二○一一年達到約一七八萬人次，二○一五年下台前一年，已高達四一八萬中客來台人次，讓台灣嚴重快速的「向西傾斜」，也造成旅遊品質下降，社會成本，全民買單。

曾在健身房聽到，蔡政府是花錢補貼新南向旅客才來的，別被政府騙。這其實是對自己國家的信心不足，需知台灣在國際旅遊市場上的能見度仍不足，有如泰國、日本等鄰國的強大吸引力和識別度環伺，方便和刺激來台旅遊動機的作法實屬必要，一如我們鼓勵台商到東南亞開拓市場或投資，公股銀行放寬貸款條件，提高優惠助力般，有本事先吸引踏上台灣國境，加強軟硬體旅遊品質，讓他們玩得盡興，擴散「好玩逗相報」口碑，提升本錢，才能吸引更多旅客與再訪。

新南向已變成來台第二大消費市場，我們旅遊商機的第一桶金，未來還要靠更好的本錢和本事，穩紮穩打，將整體來台市場的餅做大，用「旅遊無國界」的開闊胸襟，迎接和達成今年一一五○萬人次目標，全民共享，榮耀和商機。

（作者為英語導遊）

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