自由廣場》假擁蔣 真賣蔣

◎ 施明雄

關懷資深藝人餐會上，現今衰老的女藝人，公然對文化部長打了一巴掌，事後還大剌剌地說是為反對鄭麗君的去蔣化和折除中正紀念堂，更顯露出她對歷史的無知。次日即被媒體挖出她是「統促黨」成員，但可歸類她可是違背蔣家終生反共滅匪的叛徒，今日台灣遍地都是假擁蔣又傾向中共，出賣良心道德的愚昧人群，替蔣家喟嘆。

一九四九年蔣家殘兵敗將退守台灣，以武力佔地為王，實行強盜行為；政治方面以戒嚴白色恐怖逮捕槍決異議左派份子，凡是家中查有左派或毛派著作書本，或言論中有傾共思維，不管男女老少盡羅織入獄，嚴刑拷打甚至刷陰道縛陰莖拖拉出血，使受害者死去活來哀號大叫也不罷手，直到在自白書簽名招供，殘暴行為比美德國希特勒蓋世太保，而位居世界第四殺人魔王的蔣介石一直是簽定死刑犯的最上級長官，他的兒子蔣經國則是逮捕人犯的特務頭子，歷經四十年之久的邪惡戒嚴令，在世界史上未被打破的歷史。

經濟方面，蔣家佔據台灣的一伙人，本身空無一物也無地產，在台灣實行四萬台幣換一元新台幣，和美其名的三七五減租，耕者有其田（這兩個政策無法在中國實行，因怕得罪地方軍閥和大地主），而台灣人被壓迫到乖乖不敢反抗，這個剝削地主嘉惠大批佃農和其子弟，許多事後盡成其效忠的馴服聽話者，很多變成Ｋ黨的幫凶，像筆者出獄後監視我的警總和調查局特務都是台灣人，以及審判美麗島事件的檢察官和軍法官五分之三也是台灣人。

政治受難者和家屬子弟總數雖有二、三十萬人，但在台灣總人口中位居少數，幸好有勇敢民主前輩的打拚，終於在新世紀來臨時贏得政權輪替，和平地帶來民主自由的曙光。二○一六年再次政權轉移，民進黨取得全面執政，蔡政府大刀闊斧勇敢地施行競選諾言；改革軍公教退休金、成立促進轉型正義委員會，讓昔日Ｋ黨的政治加害者及其遺族大感威脅恐懼。

耗費龐大民脂民膏的中正紀念堂，的確是民主自由時代的巨大諷刺，我們政治受難者有個卑微的建議：不必拆除它，但改名是必然趨勢，暴君的塑像可遷移到蔣家的墳地上，或是送給想收容他的豪官巨富之地，原地可改成台灣歷史博物館，留一室展示蔣家父子到台灣後政治受難者的判決書，以及審判官、特務、檢察官的起訴書，最重要的是千萬不要遺落蔣介石簽署死刑犯的親筆簽名史冊，讓以後的執政者永久記得前人走過的血跡，不容再犯，以示警惕。

（作者為政治受難者）

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