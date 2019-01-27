自由廣場》遊樂區勿殺雞取卵

◎ 邱世長

一對夫妻到九份遊玩，本來在老街口停車時與業者講定收費「每次兩百元」，但是離開時卻變成「一小時兩百元」，令該夫妻傻眼，並在臉書抱怨。

停車業者反駁說，客人在停車時，員工把停車價格講得很清楚，消費者不應該在臉書上放話；新北市政府交通局則表示，前往稽查發現停車場業者未依「停車場法」第廿五條規定「清楚公告」收費費率，處罰新台幣一萬五千元，筆者按聲讚。

台灣的觀光形象，不該被少數業者所破壞，更何況這家業者並未取得「停車場營業登記證」，屬於無證非法營業，違法在先，理虧在前，理當毫無怨言，儘速改善才是。

值得注意的是，此事不是九份所獨有。例如，過去國人喜愛去國境之南的墾丁度假，近年為何觀光客銳減？因為少數業者在住宿費、餐飲費高得離譜，用殺雞取卵、大賺一筆的心態在賺錢，直到國人失去消費信心之後，導致到當地消費人數驟減，墾丁當地成立自治會，自行管理約束不肖業者，才讓消費者恢復信心，讓觀光回溫。

（作者為教師）

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