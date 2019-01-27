自由廣場》每個孩子都是寶

◎ 李嘉賢

西班牙兩歲男童十三天前意外掉進一百一十公尺深的礦井，經救難人員持續搜索後，最終仍以悲劇收場，令西班牙全國民眾心痛不已。

同樣是兒童事件，觀之國內，近來則發生多起虐童案，雖然也一度引起社會大眾的關注，以及大量的撻伐聲浪，但隨著其他新聞議題的熱潮，後續該有的檢討及預防工作，似乎也就無疾而終了。

這種「船過水無痕」，事件過後就淡忘的處理方式，倘若成為政府相關部門的SOP，那麼類似的不幸事件就真的很難防微杜漸了。譬如：經由學校單位通報的高風險家庭及家暴事件家庭，各縣市社會局是否有足夠數量且具經驗的社工師，來進行追蹤與輔導。如果能藉由近來這些虐童事件，做為進一步內部檢視與評估的動力，並補足相關的人力缺口，那麼，虐童事件才可能有效預防與降低。

每個孩子都是寶，政府部門更應盡到讓兒童能平安無虞成長的責任，看到西班牙人為了一個兩歲幼童之死而心碎，我們又豈能放任國內虐兒事件一再發生！

（作者為國小教師）

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