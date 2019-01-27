自由廣場》鎖定興趣 四科就夠了

◎ 劉秀芳

學測已考完了，今年最大的變革，應屬大學端採計的科目不能超過四科，這原本是美意，讓考生根據自己的興趣和能力，以選考的方式，來為學測做更充分的準備。但是仍有七成的考生五科全考，可見得考生還是希望多考一科，能夠有更多的選擇機會。

然而從今年的學測考題來看，這些考生可能會很挫折，因為社會號稱歷年來最難，自然也不簡單，很多考生都感吃不消。其實大考中心在今年把社會和自然的作答時間，從原本的一○○分鐘拉長為一一○分鐘，筆者就認為今年這兩科的題目，應該會很有鑑別度，否則大考中心不會做這樣的調整。

考差了，筆者認為考生也不需感到氣餒，因為這樣才更能確定自己的性向，不需浪費在自己不專長的科目去鑽研，只不過因為是第一屆，總是會吃虧些，而未來的考生理當以此為鑑，不需五科全考，把寶貴的時光虛擲了。

而高中端的老師與其鼓勵孩子多考，不如教孩子早日確定自己的性向，尋標再來是鎖定，而後全力衝刺，讓每個學生都能找到人生的定位，在自己所擅長的領域中發光發熱。也才能達到適性揚才的教育目標。

（作者為教師）

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