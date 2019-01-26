社論》誰把自己推向火山口？

美國太平洋艦隊向ＣＮＮ表示，二十四日兩艘軍艦執行例行穿越台灣海峽。我國國防部也證實，美國兩艘軍艦自我國西南海域向北航經台灣海峽。我國國防部還證實，同一天，多架中國「轟六」轟炸機、「空警—五○○」預警機自中國南方出海，自巴士海峽朝東南方航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線返航；而赴亞丁灣護航的中國海軍三艘軍艦，稍早也在台灣東部外海航行。

美國軍艦去年七、十、十一月三次通過台海，這次是不到一年內的第四次。如此頻繁的軍力象徵活動，顯然是對中國加大武力威脅台灣的回應，美國軍艦通過台灣海峽的次數越來越密集，而且，距離中國機艦繞台擾台的時間越來越接近，毫無疑問，這是美國向中國展示嚴重關切台灣安全的意志。除了軍事行動，川普簽署美國國會通過國防授權法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法，白宮與國務院多次批評中國改變現狀、製造麻煩。文的也來，武的也來，美國貫徹台灣關係法、六項保證的決心，已經向中國表露無遺。

不僅如此，貿易戰升溫到中國電信巨頭華為公主孟晚舟被捕，美國已向加拿大提出引渡要求。中國則逮捕多名加拿大公民，企圖施壓加拿大釋放孟晚舟，引起西方國家與媒體的嚴厲批評。事態發展至今，包括美、澳、紐、英、日、德、台、挪威、法國等國陸續加入行列，抵制具有潛在安全風險的華為。此舉，堪稱習近平強國夢的一大衝擊。再加上，最近的委內瑞拉總統鬧雙包事件，美國力挺國會議長瓜伊多代理總統，中國則表態支持左派的馬杜羅，美中再一次在美國的後院較勁。此舉，無異又將美中戰略對抗的程度拉高了。

值得注意的是，美中貿易戰持續不休，已經造成中國經濟疲軟，經濟、社會、政治矛盾正在加速累積，形成定於一尊的習近平莫大的挑戰。在這種情況下，對內對外，習近平難免會出之以強硬的姿態。尤其是，一向被北京當作操弄民族主義標的之台灣，更因此面臨更大的恐嚇口吻。事實上，這也是習近平在告台灣同胞書四十週年講話，在武統威嚇聲中對台推銷一國兩制的背景。但，習近平似乎是弄巧成拙了，同時威脅台灣與「外部勢力」，反而激起更多民主國家發言關切這個印太戰略民主典範的安全。

從國際、國內到兩岸，越來越多的跡象顯示，習近平無所謂軟的更軟，只有硬的更硬。香港的「全面管治」對民主派趕盡殺絕，對新疆維吾爾族的「再教育營」，乃至對各種宗教的政治迫害，完全不顧國際觀感。其所展現的權力風格，便是蠻幹硬幹、唯我獨尊的中華帝國心態。站在台灣的角度來看，這是當前國家安全的最大風險，絕對不可掉以輕心。蔡總統指示中科院加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度，行政院擴大禁用中國製科技產品，皆屬因應中國威脅升級的必要之舉，國人與朝野要有危機意識，勿再內耗而給予習近平可乘之機。

本月十八日，美國國防部亞太助理部長薛瑞福在華府接受「朝日新聞」專訪表示：「中國正變得益發專斷」，「台灣人民對於自身前途，應擁有發言權，不該被強迫接受特定結果」。當天，美國海軍作戰部長李察森上將也在東京強調：美國從未排除派航空母艦穿越台灣海峽的可能性。一週後，美國軍艦便再度通過台灣海峽。凡此，都是習近平升高對台武嚇聲量的咎由自取。當然，我們更應提高警覺，美國對中國武力犯台的言詞警告與軍事展示越來越密集，可能意涵之一是越來越擔心習近平鋌而走險，因此發出超乎以往的訊息來管控台海情勢。

習近平發表九二共識壓縮版、推銷一國兩制時，蔡總統第一時間予以明確反駁，獲得社會普遍共鳴。當時，有人提醒「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」，姑且不論「收復台灣」的主客易位錯誤，「習近平對台動武」確實必須列入國安優先劇本。只不過，不要懷疑台灣捍衛主權的信心，不要懷疑美國協防台灣的決心，也是假設「習近平對台動武」必須同時納入的要素。台灣，可能成為習近平轉移內部危機的宣洩口，也可能因此成為加速習近平權力崩盤的噩夢自我實現。在這個賭局中，誰把自己推向火山口，內外交迫，不言而喻。

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