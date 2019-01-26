自由廣場》豬瘟防疫 善用非營利組織

◎ 楊永年

非營利組織在災害防救（包括防疫）議題，一直以來扮演重要角色。因為從過去諸多重大災害案例顯示，非營利組織在防災、預警、撤離、救災、災後重建等不同階段，都發揮諸多功能。由於國際與中國大陸非洲豬瘟疫情嚴重，隨時可能跨越或突破防疫界線，導致台灣防疫失靈。因此，我非洲豬瘟防疫相關非營利組織，例如養豬協會遍布全國，和廚餘有關的環保團體也不少。這些非營利組織在豬瘟防疫上，可以和政府合作發揮防疫功能。換言之，為讓我防疫體系發揮更強功能，應將非營利組織納入我非洲豬瘟防疫體系，主要理由如下：

第一，非營利組織擁有防疫資源：豬瘟相關非營利組織不僅擁有防疫關鍵資訊，也有專業人力。或者，豬瘟相關非營利組織，也有部分資源（資金）、（專業）知識、裝備、設備，可以動用。甚至，有些非營利組織分支單位遍布兩岸與國際（或可以民間非營利組織的身分參與國際非洲豬瘟防疫工作）。因此，政府（農委會）在積極進行非洲豬瘟防疫工作的同時，不能也不應忽略豬瘟防疫非營利組織的資源或動員能量。一旦啟動這些非營利組織資源，就可以在短時間發揮重要功能。特別是，有些非營利組織因具跨國性與（或）兩岸性，其功能的發揮有時不下於政府豬瘟防疫體系。

第二，非營利組織有運作彈性：非營利組織包括學校、醫院、協會、學會、基金會等。由於非營利組織非以營利為目的，而且很多非營利組織不隸屬於政府，運作上也較有彈性。以養豬協會為例，他們又是政策利害關係人，一旦獲得政策共識，會產生直接強大的動員力。也就是說，非營利組織成員在豬瘟防疫的預防、宣導、預警、通報上，都比政府更為直接且有彈性。主要因為非營利組織成員投入工作的動機具有公共性，其成就感不完全來自於金錢。而且，從過去防救災與災後重建案例中，都可以發現非營利組織扮演重要或關鍵角色。非營利組織也都累積諸多防救災的經驗與成果，所以也獲得很多信任。

第三，非營利組織較少政治包袱：諸多非營利組織因非屬政府官僚體系，所以不用受公務人員相關法令的限制。也因和政府機關無隸屬關係，所以較少政治包袱。甚至有些非營利組織可以突破政治藩籬，參與兩岸與國際重要公共事務，同時獲得兩岸政府的信任，以及國際社會的認同，並成為國際組織重要夥伴或成員。在此情形下，非營利組織可以不受兩岸與國際政治氣氛的影響，其在組織運作或功能發揮上，就有比較大的彈性與空間。

非洲豬瘟防疫，不只是政府的責任，同時也是全民的責任。但全民的概念過於籠統，非營利組織成為可發揮防疫功能的民間組織，可惜目前官方防疫體系圖示中，缺乏非營利組織平台。特別是，當兩岸政治關係不佳，國際外交空間限縮的情形下，將非營利組織納入我非洲豬瘟防疫體系，有其必要性與急迫性。或者，豬瘟防疫體系納入非營利組織，所能發揮的防疫功能將更為強大。

（作者為成功大學科技治理研究中心主任）

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