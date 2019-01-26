自由廣場》警惕中國強軍夢

◎ 張玲玲

習近平於本月初發表《告台灣同胞書》中，多次使用「和平統一」措辭、又強調不會放棄對台灣使用武力，加上美國國防情報局日前發表《中國軍力報告》（China Military Power）指出，中國軍事現代化的主要推動力，就是來自統一台灣和阻止台獨的任何企圖，並阻止外國勢力干預台灣局勢。無論此推論是否精準，「以武力解決統一問題」一直是中國的選項之一。

其次，報告中也指出，解放軍即將在各項軍事武器上領先全球，而在部分領域中，中國已經是世界第一。顯見中國在習近平的「強軍夢」驅使下，已經迅速建立了一支強勁、具有殺傷力的軍隊，覆蓋海、陸、空、太空和訊息等多維領域，藉著遠海長訓、太空軍事驗證這支軍隊，可以使中國將自己的意志強加於亞太區域及更遠的地區，提高導致地區性戰爭的可能性與威嚇性。

國人勿因中國軍力增強而喪失自信心，而是應清楚敵人意圖更加團結，並支持國防自主政策。習近平為達「建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標」，推動「軍民融合深度發展」戰略，進而在去（二○一八）年一月成立「中央軍民融合發展委員會」，親自兼任該會主任，並將「軍民融合發展」提升至國家戰略層面。我國不只要「以敵為師」，更應依三軍統帥—蔡英文總統堅持「走向國防自主的決心」繼續大膽研發、大步邁進。

再者，我國應擴散國防科技研發成果，兼顧國防自主與商業市場利益。首先，世界上「沒有廉價的國防」，開發自製武器，需投入龐大研究經費與人力，產官學能合作研發，將人力與資金挹注同一專案，必能獲致更大成果，並將技術同時運用於國防與民生，進而同步提升我國科技能力，創造經濟價值，不僅有利軍力提高，對提升總體國力也大有助益。

其次，「國防自主」才能確保軍事實力不用假手他人、依賴他國。儘管我國「國艦國造」專案在過程中出現問題，但邏輯上是兩碼子事。政策制定是正確的，在執行過程中出現錯誤就勇於改錯糾正；屆時軍民合作間的保密條款必也是以最高標準要求，絕不能因噎廢食，這亦是對國民的保證與對國家安全的保障。

美、日、俄…等國家已致力軍民合作研發軍武多年，台灣科技不亞於這些先進國家，藉此機會培訓相關人才，並永續經營與發展，才不怕要看人臉色或擔心買不到需要的武器，也才能讓國軍「打什麼（作戰）、有什麼（武器裝備）」。

（作者為現役軍人）

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