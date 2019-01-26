◎ 張國財

幾無知名度可言的「資深藝人」，「賞」給文化部長鄭麗君的那一巴掌，背後，有幾個陰暗面：

（一）以力懾人：許多從專制獨裁、白色恐怖、一言堂時代走過來的人，當年既乏類似雷震向威權挑戰的情操勇氣，也無分辨是非善惡的基本能力，不知不覺下已然罹斯德哥爾摩症候群。強人不再後，這些人顯然猶不能忘懷並相信，當年，在「力」之下既然可以讓自己選擇乖乖順服，今天，以力懾人那一套就沒有理由不能得逞！於是乎，專制年代完全不敢吭聲的，在民主的今天卻神勇叫囂了，還以暴力要脅大家，要繼續緬懷當年的獨裁威權者，只能說，在當今講求以理服人的社會氛圍下，這些人顯然是患有民主適應不良症的。

（二）對「偉人」見樹不見林：從片面角度看，希特勒激發德國人的愛國情操，鼓舞德國人的團結鬥志，不偉大嗎？蔣介石、蔣經國父子懷抱民間嬰兒幼童的「親民」影像不溫馨感人嗎？蔣介石殷殷叮嚀告誡國人與中國共產黨要有敵我意識，蔣經國堅持的不接觸、不談判、不妥協，不偉大嗎？但是，評價「偉人」，不應該看片面，而是應該全方位檢視—今日德國將納粹十字旗、納粹式敬禮視為禁忌，在德國，希特勒的歷史定位已不言而喻。蔣介石的功過，諸如莊敬自強、處變不驚、漢賊不兩立、專制獨裁、戒嚴統治、踐踏民主，加加減減後，還歌頌是「世紀的偉人」、「民族的救星」，不是盲目造神又何以名之？

（三）敢做不敢當：鄭惠中打了鄭麗君一巴掌後，不但被媒體捕捉到露出邪惡奸笑的畫面，更在媒體鏡頭前侃侃而談：「本來想要賞鄭麗君兩巴掌，想了好幾個月，難得她今天來，覺得一定要做這個動作，只賞她一巴掌，還太便宜她了。」言下不打自招，早有打鄭麗君巴掌的意圖。想不到，隔日鄭惠中一夥人到文化部欲向鄭麗君道歉未遇後，卻又敢睜眼瞎說：「昨天太衝動了」，好像打鄭麗君巴掌純粹是臨時起意。打人時一副盛氣凌人、事後躲躲閃閃，敢做不敢當的醜陋嘴臉一覽無遺。

以力懾人，是惡霸流氓慣用的伎倆。台灣不是一個流氓國家，任何人，不是以理服人，而是以力懾人，是不可能得到多數人認同的！在台灣，任何訴求，唯有以道理跟社會大眾進行溝通、對話、說服才是正途，只要是訴諸暴力，就超出社會可以接受與容忍的底線，其訴求也就失去正當性！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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