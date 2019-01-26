自由廣場》滿蒙中國人

◎ 潘寬

中國發表統戰意圖明顯的談話之後，總統蔡英文發出強而有力的回擊，此舉不僅振奮人心，更激起台灣人的主體意識，也引起許多國族、主權認同的討論。「是台灣人還是中國人」的議題正夯，許多自我認同偏向中國的人往往挾著這樣的邏輯：「中國以前統治過台灣，所以台灣是中國的領土」，但這個想法其實有很大的漏洞，不僅凸顯中國人的不明就裡，也顯示漢人的荒謬種族主義。

在蒙古國的全盛時期，整個中國都是被蒙古人統治的，另外也曾統治中國的清帝國也不是漢人而是滿人，若按照這些人的「統治認同」說法，那中國人其實也應該是蒙古人或是滿人，不是嗎？明明曾經被蒙古人和滿人統治過，中國（漢人）卻仍將之視為外族，並且刻意忽略被統治的事實，這種漢人種族主義真是毫無邏輯可言。

回到台灣，台灣由於地理位置特殊，位於各大航道交會點，因此歷來被各種不同民族殖民統治過。最早的荷蘭人、西班牙人、鄭成功，到清國、日本和中華民國，這些人或國家皆有統治的事實，也各自留下不同的文化，因此很難以「誰曾經統治過台灣」或語言文化等來界定誰擁有台灣，因若要比早，絕對沒有人比原住民更早開始在台灣生活。所以請不要再用以上這些理由來判斷誰擁有台灣，或是台灣人應該是哪國人了。

根據台灣主權未定論，台灣在甲午戰爭後被割讓給日本，日本在戰後的舊金山和約中表示放棄台澎主權，而中華民國受盟軍之託暫時代管台灣，因此法理上也沒有台灣主權，台灣就是台灣，應該要由住民自決，來決定台灣的未來，而非習近平或是任何一個中國人說了算。

走過國民黨多年來的極權統治，台灣經過前輩們流血流淚的努力才有了今日的民主自由。為了守護台灣得來不易的自由，絕對要對圖謀不軌的中國保持距離，此外，也更應該積極建立台灣人的國族認同和維護台灣的主權獨立，如此，才是真正能長治久安的方法。

（作者為太陽花學運參與者）

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