自由廣場》小費還給員工

◎ 劉一德

年關將近，不管是吃尾牙或吃春酒，各餐廳門庭若市，服務生忙碌不堪，但每次買單時，心裡總為服務生抱屈，因為消費者付出的小費（服務費），大都被老闆Ａ走，再努力服務的員工，一分錢都拿不到。

不管稱之為小費或服務費，其原意都來自於，第一線服務基層員工，薪資不高，或甚至只有時薪，消費者為了聊表感謝而給予的獎賞，這筆錢很明顯是給員工，而不是給老闆，也和老闆給的薪資無關。但在台灣，餐廳結帳時，除了菜單上的費用外，還要加付十％的服務費，等同漲價一成，員工服務費淪為老闆的額外收入，員工敢怒不敢言，政府則視而不見。

常出國的國人都知道，除了像日本沒有小費及服務費的習慣之外，在歐美或東南亞各國的餐廳，價目表上標多少就付多少，金額數字一目瞭然，沒有隱藏費用。但用餐結束，客人在結帳時，都須額外付出約十％的小費給服務員，給多歡迎，給少也不計較，除非服務真的很差，基本上沒有人不給。重點是，這筆小費絕對屬於員工，老闆不會侵吞。在德國，資方拿走員工的服務費為非法行為，勞政單位絕對讓你吃不完兜著走。

我國勞動基準法第二條第三款，工資定義為「勞工因工作而獲得的報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件…給付的獎金、津貼及其他任何名義的經常性給與均屬之。」勞動部雖曾表示，「消費者自行直接給與勞工的小費，依勞動基準法規定非屬工資。」然因法律規定缺乏明確性，勞動主管機關及立委諸公復消極以對，致基層員工始終拿不到消費者給予的服務費。簡單說，只要在勞基法增加一條文，規定「雇主向消費者收取之服務費或小費或類似名目之費用，應全數轉發給勞工，且不得抵付工資」，即可讓員工獲取應得的服務費。

在尚未修法補漏之前，懇切呼籲老闆們，畢竟勞基法已經修到把人當機器用了，員工是您的資產，處於低薪的台灣，小費對基層員工不無小補，請還給員工。如果你是服務業的一員，請團結起來，給不點不亮的政府及立委壓力，促其儘快修法，為自己爭取該有的權益，你的努力絕對值得更好的回報。祝大家新年快樂。

（作者為台聯黨主席）

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