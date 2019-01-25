自由廣場》轉型正義的稻草人

◎ 黃彥誠

文化部長鄭麗君廿二日出席關懷演藝人員春節餐會時，遭鄭惠中因不滿其「中正紀念堂轉型」政策與「轉型正義」立場而掌摑。有趣的是，當時鄭部長正與藝人陳松勇談話，而《悲情城市》正是他的代表作之一，陳松勇在劇中飾演林家長子林文雄一角，更因此獲得第二十六屆金馬獎最佳男主角。

由侯孝賢執導的《悲情城市》於一九八九年發行，今年正逢該片上映卅週年，此片不僅榮獲威尼斯影展的最佳影片「金獅獎」殊榮，更再度帶動九份這座美麗山城的繁華，然而，此部片最受矚目之處，在於劇情涉及敏感的「二二八事件」。該片以台灣甫脫離日本殖民統治、國民政府接收時期為片中背景，以林家遭遇為敘事主軸，反映了當時人民對「回歸祖國」一事，從期待轉為失望、憤怒、無奈之感，片中對於清鄉、刑求、「被失蹤」等情節都略有著墨。

轉型正義是國家對過去非法與不義行為的彌補，中正紀念堂只是轉型正義工程的一隅而已。包括去年兩波公告撤銷威權時期的有罪判決，一共二七七五名政治受難者得以回復名譽，以及開放政治檔案、清除威權遺緒與同樣受國民黨抨擊的不當黨產追查等，皆屬於轉型正義的範疇內，也因轉型正義觸及既得利益者的利益，在實施時亦容易引起反撲。

由於台灣複雜的歷史與政治因素，轉型正義多被與統獨、族群議題高度掛勾，這往往會使推動轉型正義遇到更多阻礙。台灣歷經長達三十八年的戒嚴與白色恐怖，大量的冤錯案層出不窮，這些冤錯案涵蓋各省籍與族群，外省受害者所占比例更高於其人口比例，葬送了許多人的生命、安全、自由。台灣民主化過程十分坎坷，對於歷史的錯誤才正要開始面對，不能僅因含糊反對「去蔣化」這種紮稻草人式批評，就全盤曲解轉型正義的核心價值。

（作者為東吳大學政治學系學生）

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