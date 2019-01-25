自由廣場》美中太空軍事戰略對抗

◎ 姚中原

川普一月十八日在五角大廈發表《導彈防禦審議報告》強調，太空已成為新的戰場，國防部將把太空領域視為重點項目。

去年十二月廿六日，中共自行研發、自主建設且可獨立運行的北斗衛星導航系統已開始提供全球服務。北斗衛星系統是由北斗二號和北斗三號兩個系統組成。北斗二號覆蓋區域僅有亞太地區，精度六公尺，北斗三號則是向全球提供十公尺的定位精度。以上北斗衛星系統由亞太區域擴展為國際性服務，代表了北斗系統已具有全球性的戰略影響力。

根據美國五角大廈二○一五年曾公布的《中國軍力報告》內容顯示，中共運用太空技術已發射在軌道的所有民用衛星，都是可支持其未來在「第一島鏈」以西地區的作戰指管、晝夜偵察，以及情報傳輸等軍事任務；因為中共解放軍明瞭「掌握太空」是未來戰爭的勝利關鍵，任何以「太空」為基礎的通信、情報與「衛星導航系統」，未來都對中共軍隊的「聯合作戰」以及打贏「現代戰爭」具有重要影響。

換言之，去年底，中共的北斗衛星全球系統完成建置後，其用途絕不只是提供一般性的商業或民生服務；未來在對外軍事作戰方面，更可對中共遠程武器的射擊目標，提供全天時、全天候、全球定位的精準打擊指導功能；也能使中共海空軍部隊向外投射的距離或是動員的頻率，大幅增加。

另外，今年一月十九日，中共中央電視台《軍事報導》節目「我的兵之初」中，也公開解放軍火箭軍東風-31A洲際彈道導彈部隊的演練場景，以及東風-31A目前位於吉林通化的導彈發射陣地；據悉，東風-31A洲際彈道導彈的射程超過一.一萬公里，如果從中國大陸的東北發射，其打擊範圍足可涵蓋美國大部分的國土。

總而言之，近年來，隨著經濟實力的增強，中國大陸軍事及科技發展的深度與其範疇，早已超出因應「台灣問題」所需，此不僅嚴重影響台海兩岸、亞太地區的軍事平衡，甚至更已威脅到美國的國家安全及其全球經濟利益，也因此美國川普總統亟欲成立「太空軍」及想建立「太空飛彈防禦系統」不是沒有原因。面對上述「美中」兩國的太空軍事戰略對抗發展趨勢，我國安單位與國防部亦必須深入研究並做好因應太空作戰的各種可能想定。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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