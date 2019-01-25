自由廣場》給台灣女人產科開放醫院

◎ 陳書芳

報載衛福部正研議推動「周產期照護網絡」，每縣市至少一家重點醫院提供周產期照護，並設開放醫院，讓診所醫師可到醫院使用設備與人員，為產婦接生。產科將有更多資源，真是令人欣喜的訊息。

台灣女人連線推動「產科開放醫院」多年，最主要目的在滿足女性從產檢到接生都由同一醫師負責的期待，以獲得更完善的照護。

因為產檢醫師對產婦懷孕過程有一定的參與，較能掌握她的健康與醫療情形，由產檢醫師親自接生會讓女性較有安全感。台灣女人連線曾經進行的調查顯示，超過九成民眾期待「產檢醫師」與「接生醫師」為同一人。然而，產房設備與人員對基層婦產科診所是沈重的負擔，因此越來越多診所只做產檢而不接生，也使得有意願接生的醫師多數必須留在醫院，限制了選擇。

如果產婦因交通、信賴等因素選擇就近的診所產檢，至生產時再到有接生設備的醫院生產，接生醫師及產婦可能因為不熟悉彼此，使得過程增加了許多不安與不確定的因素。女性若想產檢與接生同一位醫師，多數就必須選擇到醫院做產檢。相較於診所，醫院不僅耗時，更是高感染的環境，對懷孕女性有諸多不便。

台灣女人連線為推動產科開放醫院，與各方討論協調，發現主要的困難來自醫院的意願低落。於醫院而言，開放的誘因很低，因為對醫院的正面效益難以想像，但立即就有接生費怎麼算、人員磨合、醫療糾紛責任劃分等疑慮。因此在與衛福部討論的過程中，建議先從公立醫院開始推行，待成效較為明朗後，再說服其他醫院加入。目前衛福部提出的「周產期照護網絡」有意建立產科開放醫院，將可讓此制度規劃往前更進一步，期待明確的內容能早日問世。

建立產科開放醫院模式，目的在由主管機關做制度性的規範與調整，保障醫師權益、提高醫院開放意願，進而符合女性產檢及接生醫師為同一人的期待。而「開放醫院」模式更能改變民眾就醫習慣，促進國家致力的「分級醫療」。期待由產科開始，推及其他科別，讓「開放醫院」模式成為台灣醫療體系的常態。

（作者為台灣女人連線副秘書長）

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