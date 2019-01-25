自由廣場》江宜樺若無其事 我們更不敢忘記

◎ 周倪安

「太陽花」運動期間三二三、三二四在行政院有許多民眾遭受暴警驅離濺血，我們見檢察體系追究警察暴力，致許多民眾包括本人在內只得走自訴一途。本案有數百位民眾受傷，許多自訴案因無法提供現場影帶證據被法院駁回或認為是同一案件而併案結案，目前僅剩本人自訴時任台北市警察局長黃昇勇殺人未遂案還在審理，台北地院元月二十四日傳喚前行政院長江宜樺調查。

傳喚江宜樺當證人，是為了釐清一些當時的責任。在法庭上，江說他是跟王卓鈞表示「希望」三二四上午六點前清空好正常上班，他強調他說的「希望」，也不是要求，也不是指示，就是「希望」。再來，江說在此事件過了一、二個月之後，有聽到有一些懲處，但他不清楚，他很忙碌因為要綜理全國事務；實際上並沒有任何一個暴警因為違反「警察職權行使法」受到處罰，甚至有許多員警順利升官或安然退休。

值得注意的事，在看過當庭播放十餘段警察當時施暴的影片後，江也認為員警用盾牌猛「剁」靜坐民眾、或是用警棍戳向被警方拖行的民眾，都是不必要的動作，他表示疑似執法過當，警政署應徹查究辦。不過，他說他已卸任院長多年，至今也已是民進黨在執政，換了多位院長，也統統都沒有揪出打人的警察，言下之意，就算有責任也不該是找我江宜樺一個人、找國民黨擔。

快五年了，針對當時暴警毆傷民眾，政府從未向社會道歉，許多當時受傷朋友的心情也許已經平復，也許驚魂還未定，至今我們仍苦等不到執政黨重啟行政調查，在法庭上還被前朝行政院長一起拖下水—兩黨都找不到施暴員警。身為當時被害者之一，也是當時唯一身負公職的受傷者，堅持上訴至今是了解若自己撤退，那麼其他數百位受害者的傷可能將成為過往雲煙。

我們想要知道真相，我們也想知道執政黨到底願不願意為人民找出真相，促轉會也成立了，政權也輪替了，民進黨在立法院也是多數了，如果連五年前的轉型正義都做不來，如何讓人民相信執政黨會盡力找出白色恐怖時期甚至更早的二二八大屠殺的真相與找回正義？

（作者為台聯組織部主任、第八屆立法委員）

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