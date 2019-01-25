自由廣場》又見內閣制呼聲

◎ 陳茂雄

憲改是近日相當熱門的話題，賴清德卸下行政院長職務時呼籲，希望改變憲政體制，部會首長由立委兼任，也就是推動內閣制，此議題引人側目，因為它打破了綠營一向主張。以前曾有綠營憲法學者主張內閣制，因為它較具完整的民主精神，只是綠營主張總統制的聲音太大，壓過那位憲法學者。

民主體制發源自英國，貴族經過一番奮鬥才爭得立法權（後來立法權移轉到平民所組成的下院），國王掌控行政權，國會擁有立法權，孟德斯鳩也提出三權（行政、立法、司法）分立說，美國就以它為藍圖建立了總統制。只是英國的三權分立只維持一段時間，後來行政權也移轉到國會，由國會多數黨組閣。

憲政學者往往喜歡內閣制，因為內閣制的內閣由國會產生，國家的權力中心在於國會，而國會屬合議制，任何人不能獨斷，且由國會議員兼任的內閣經過地方選舉的洗禮，懂得主流民意，不像總統制的國家權力集中在總統府，部會首長只聽命於總統。

雖然憲法學者認為內閣制較民主，可是綠營一向主張總統制，主要的原因是民進黨有可能選上總統，但要成為國會多數黨很難（二○一六年屬異數），主要的原因是民進黨只是權力暴發戶，常出現權力的傲慢，所以群眾基礎遠不如中國國民黨。擔任閣揆一段時間的賴清德卻爆出內閣制的主張，乃有其特殊的原因。

在台灣常有人埋怨總統獨裁，可是台灣總統的權力遠不如美國的總統，美國就沒有這些問題。其原因是美國是相當講究制度的國家，只要依循制度，總統制不會出問題。然而台灣還有一部分人停留在人神不分的世界，任何政黨，都會有一部分人將登上九五之尊的政治領袖神格化，既然是神，所做的都是對的，不容許任何人挑戰。

被神格化的總統，若有地方選舉的經驗，多少還能抓到主流民意，也能體會自己是人，不是神。若沒有地方選舉的經驗，聽到信徒的歌頌聲也會跟著自我神格化，站在雲端看凡塵，完全抓不到主流民意，認為自己為蒼生設想，卻不知道自己正在對抗主流民意。看到台灣政壇的缺失，賴清德才想到能真正抓得到主流民意的內閣制。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/