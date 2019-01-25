自由廣場》如果蔣友柏當促轉會主委

◎ 莊雄吉

促進轉型正義委員會（以下簡稱「促轉會」）成立以來可說歹戲拖棚，先是主委人選搞不定，選被藍營共主馬英九稱許的黃煌雄，讓獨派、綠營及二二八受難者家屬、白色恐怖時代受害者家屬二度傷害，成立後又遭遇副主委張天欽「東廠」事件。

筆者建議，在促轉會主委尋覓中，建請遴聘蔣友柏先生擔任促轉會主委，理由一：可去除「去蔣化」、「去中國化」疑慮，蔣友柏曾於二○○八年接受英媒《BBC》訪談，當時也提到中正紀念堂，表示作為一個蔣家後人：「我不曉得我的後代，將會如何看那尊銅像，看這個在台北市中心佔地幾千坪的紀念堂，但是至少我知道在那個時候那個銅像是錯的。」理由二：蔣友柏甚至直批老蔣與國民黨：「我實在不知道國民黨把我曾祖父當成他們的圖騰，然後與列寧、毛澤東和金日成相比，這樣對他們有什麼好處。」

找深綠或淺綠或獨派人士擔任促轉會主委，立法院藍營立委絕對杯葛到底，尤其九合一大選蔡政府大敗，藍營士氣攻頂，加上任期將屆，權宜客觀政經環境，由蔣友柏先生擔任促轉會主委可弭平統獨平衡，亦可消弭「去蔣化」、「去中國化」疑慮，達到促轉會終極目標外，亦可兌現蔡英文總統敗選感言「大破大立」。

（作者為退伍軍人）

◎ 紀安秀

文化部長鄭麗君遭資深藝人鄭惠中以「不滿推動去蔣化」為由打了一巴掌，她雖想道歉，卻要求鄭麗君別拆中正紀念堂，這是不對的。沒想到，郝龍斌竟然力挺表示，這巴掌是「官逼民反」，引發外界撻伐。

蔣介石曾孫蔣友柏二○○八年接受英媒「BBC」訪問時表示，任何國家領袖過世後馬上豎立銅像蓋紀念館，不是光榮的事；台北市中心佔地幾千坪的中正紀念堂和銅像，是錯的。要豎立銅像蓋紀念堂，至少要等死後五十年以上，才表示真正偉大。不知道國民黨把蔣介石當成他們的圖騰，與列寧、毛澤東和金日成相比，對他們有什麼好處。

相較蔣友柏十年前高見，郝仍陷於崇拜老蔣窠臼的舊思維，已跟不上時代的民主潮流。殊不知，老蔣雖對台灣經濟基礎有貢獻，但諸多考證，顯示老蔣就是二二八事件始作俑者，敗戰退守台灣後，仍以威權專制、一人獨大治國，負面評價早已遠大於正面，依蔣友柏看法，中正紀念堂當無留存的正當性與光榮性。

為了蔣家後代子孫好，為了公平正義及民主自由的發展，為了社會及族群的和諧，共同對歷史負責，移除蔣銅像，中正紀念堂更名，才是對的事。

（作者為家管）

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