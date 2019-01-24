自由廣場》世代正義談富人增稅

◎ 馮建三

慈善機構樂施會（Oxfam）日前建議各國向富人增稅，減緩不平等，很有道理。台積電前董事長張忠謀也曾經表示，我國因稅制問題（包括對很多產業減免稅負），致使他覺得自己繳稅太少。

本世紀以來，我們稅收佔國民生產毛額（GDP）的比率，平均低於十三％（比沒有國防預算的香港還低），比起一九九○年代，大約少了兩個百分點。亦即，若比照過往，近年政府收入短缺的額度，一年是三千多億元（是的，就是大約前瞻特別預算全部的四成），年初喧騰一時的稅收「超徵」，從這個角度看，是政府因應稅制而必然的「短列」，何來超徵。將近二十年的舉世最低稅收國家之一，後果是政府大量舉債，必然要由子孫承擔，這是很大的世代不正義。

負責任的政府必須及早籌謀對策，其中之一是讓社會了解，稅制公平不會妨礙經濟成長，反而可以讓民眾得到較為合宜的公共服務，使用更好的基礎設施，改善環境生態而減少更多的空污。同時，透過比較多的雨露均霑，人們怨懟之心減少，就能相對各安其位，提高效率，增加勞動生產力。

法國是一個好的例子。法國稅收高達GDP的五十七％，應該世界稱冠，大都用於良好的基礎建設、免費教育及一流醫療、生育養老…等等的補助。在透過稅收重新調整支付之前，法國十等分收入的家戶，最高的十％是最低十％所得之二十二倍，但所得累進課稅後，縮小至六倍。另一方面，法國過去十年（二○○八至二○一七）的家戶實質所得成長了八％，也是遠高於大多數富裕的國家。那麼，何以最近連續數個月，法國有黃衫軍如此憤怒？原因應該不是不滿過去的成就，是擔心這些成績在新制度破壞下，也許會遭蠶食鯨吞。比如，法國總統馬克宏去年降低了富人稅，前幾個月又說要增加燃料稅，原本這是減低空污與能源轉換過程的可取辦法，但法國人不能不想，富人降稅，燃料稅這種具有累退性質（有錢沒錢交一樣的稅）的課徵卻讓一般人扛，不是很不公正嗎？

我們無法很快跟進法蘭西的腳步，但著有《論自由》及「統治西方學界」半世紀的教科書《政治經濟學原理》的英國人密爾（J. S. Mills）百餘年前說，透過市場協調的生產規律已經確定，財富分配規律則可以改變，這是「人類制度的問題，人們可以把財富以任意形式…處置。」顯然，這在法國比在英國更見落實。台灣不能複製他人的經驗，但假使世代（經濟）正義是必須服膺的任務，政府不將法國例子的事實與道理多向社會說明與溝通，可以嗎？

（作者為政治大學新聞系教授）

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