自由廣場》（金恒煒專欄）打部長，關三天？

文化部長鄭麗君慰問演藝人員，遭女藝人鄭惠中偷襲呼巴掌，釀成重大政治事件。鄭部長執行公職而受此辱，誰最該負責？閣揆蘇貞昌責無可卸，原因有三：首先鄭部長是蘇院長三顧四請才勉強留任，如果當初一走了之，哪會受此不堪對待？第二，鄭部長負有完成重大法案與改革的任務，包括蔣介石墳墓的轉型等案，並獲蘇揆全力支持的承諾；第三，鄭部長是執行執政黨轉型正義的政策。從此看來，蘇貞昌非得成為鄭麗君的「保護神」不可。

現在暴力發生了，「打擊不法、伸張正義」本就是法務部業務，法務部長自可秉承院長命令，要求檢察長處理。鄭惠中涉及的不只是一般傷害或妨害名譽，更重要的是侮辱公務員及妨害公務兩公訴罪，尤其刑法第一三五條：「對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處三年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。」

以法論法，先問鄭部長是不是在「依法執行公務」？也可以分兩個層次。鄭部長參加演藝人餐會，主辦的華視總經理陪同，同時宣布「五大利多」，當然屬執行公務；敬酒時遭到暴力掌摑，自是公務過程遇暴。最簡單的判奪就是，鄭麗君沒做部長前不曾與會，若非部長她會到此餐會去？所以百分之百是「執行公務」。暴徒鄭某已供認不滿部長「執行職務」的「去蔣化」，於是出手打鄭部長臉，完全符合刑法第一三五條的犯罪要件。

其次，這種無視公權力而以暴力相對的行為，檢察官可不可能依此法僅拘役或罰金了事？法官也輕輕放下？老實說，在司法尚待改革的今天，不是不可能。但是，我們要鄭重提醒檢察官與法官，固然刑法第一三五條排除了「打耳光」等輕傷害於不問，但是，鄭惠中的巴掌絕對有「妨害名譽」及「侮辱公務員」（刑法第一四○條）的故意，所以鄭惠中既是妨害公務，且當場打耳光侮辱公務員。依學界見解，行為人鄭惠中此種出於故意並犯了三個以上罪行，符合「牽連犯」的定義。依刑法第五十五條明文規定，「一行為而觸犯數罪」，則從一重處斷，不能只易科罰金或拘役而已。

「勵行法治、保障人權、維護公平正義」都是法務部官網上明示「責無旁貸」的任務，鄭部長受辱案正是法務部應該自我實踐的典型案例。如果司法不能還正義於人民，最可怕的情形是法治崩壞、私法橫行！這有沒有危言聳聽？且舉一例。剛卸任時的陳水扁總統在地方法院門口，被愛國同心會的暴徒蘇安生踹了一腳，事後蘇某還大剌剌在電視媒體上表演暴行過程，表示踹扁而被拘留三天很值得。司法的輕判，正因為沒把「牽連犯」納入考量的烏龍判。結果蘇某遭到以暴制暴的私法制裁，被兩名男子持鐵棒和木棒打傷，左手肘骨折、左手腕脫臼，送醫開刀治療（見《自由時報》）。從此蘇安生不敢再囂擺了。

台灣要深化民主，必須在抗議行為與暴力脅迫之間做出明確劃分，「打人就是不對」或是一個判別；可以用各種手法抗議，動手動腳絕對不行。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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