自由廣場》新移民談國民黨的暴力基因

◎ 何景榮

靠著台灣人稅金扶養的老蔣信徒鄭惠中，日前以捍衛蔣氏家廟（又稱中正紀念堂）為藉口，在公開場合掌摑我國的鄭麗君部長，令社會譁然，也令藍綠各黨紛紛出言譴責。只不過藍營支持者的譴責內容，大多令人啼笑皆非，不是像羅智強所說的「譴責獨派之前拿鞋扔馬英九！」就是像「喜韓兒」（喜歡韓國瑜的中華男兒）們所斥責的「日本殖民時代殺了更多人，所以我們譴責日本倭奴！」親中藝人暴力攻擊台灣部長，結果帳算在日本頭上；藍教徒們的神邏輯，果非常人所能理解！

的確，台灣自古就是一個移民社會；除了原住民與新住民外，從閩客先民、明鄭、滿清、日本殖民政府到中國國民黨政權，各個族群在進入這塊土地的過程中，難免使用到一定程度的暴力手段，欺壓較早到這塊土地上的先民，以謀取自身的生存。事後，施行暴力者大多遭受一定程度的懲罰（例如早已灰飛煙滅的明鄭與滿清政權），或是透過後世台灣子孫所繳納的稅金來補償受害者（例如我國立法對原住民傳統領域的保障，以及對二二八事件受難者家屬的賠償）；就連部分人士動不動就拿來說嘴的日本帝國主義政權，其當初濫用暴力的罪魁禍首、諸如日相東條英機等軍國主義戰犯，也已經在二戰結束後的東京大審伏法，還了受害者公道，也換來今日一個愛好和平的民主日本政體。

唯獨在台灣的中國國民黨暴力政權，當年倒行逆施的種種暴行，今日不但未受到真正的審判、制裁，還要花費台灣納稅人的血汗錢，建廟供奉當年暴力屠殺人民的始作俑者。外來移民的蔣氏政權因為施行暴力而得到歌頌，其信徒更以「繼承先總統蔣公」的暴力手段為榮！同樣是移民，這叫我們這些反對暴力、愛好和平的新移民家庭子弟，情何以堪？

正所謂上行下效，既然蔣氏政權因為濫用國家暴力而受供奉於廟堂之上，那諸如鄭惠中之類的老蔣信徒，當然也會跟著迷信暴力手段！如果台灣不能貫徹轉型正義，懲處當年施暴的政黨與組織，那麼恐怕會有更多的鄭惠中，繼承中國國民黨的暴力基因，透過暴力手段來打壓異己。然而更可怕的是：新一代的蔣氏暴力信徒，這次不再捍衛蔣氏父子當年死守的中華民國，反而是調轉槍頭，跟著國民黨當年拚死對抗的中國共產黨，一同用暴力手段，打壓花錢奉養他們的台灣人民！

（作者為大學教授、東南亞裔台灣人、中華民國十大傑出青年）

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