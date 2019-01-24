自由廣場》懇請陳老校長放台大醫學院一馬

◎ 鴻宇

貴報報導，年近八十歲的陳維昭前台大校長擔任台大醫學院院長遴選委員，著實令我輩醫學生感到震驚。醫療服務業正被新興生物科技、人工智慧等大大改變的此刻，您等醫界大老有足夠專業來遴選出新院長，領導我們師生嗎？

例如基因體定序解碼科技的進步，已大大地改變我們思考疾病治療選項的方式。此趨勢對於師生需有三個層面的學習和研究：即新一代基因技術、對於程式語言的熟悉和分析大量基因資料的能力。

首先，學習新一代基因的技術方面，在將近十年內，學習聽得懂聽診器或許比不上會判讀基因圖譜或基因編輯技術來得重要。畢竟測定病患體內生理數值，或許僅僅是病人就可以在家貼上相關儀器、長期追蹤並直接由雲端上傳生理狀況給醫護人員判讀。在這樣的情況下，疾病治療莫過於走向幾大類—基因編輯治療、急性生理和手術等。學會基因體的實驗技術或是基因剪輯的原理和方法，似乎將會成為未來身為「醫生」所需具備的能力。然而在台大醫學院可能實驗室學科資源不夠，我們修習最基本基礎的蛋白質基因化學時，實驗用的是最陽春或是可以說是完全落後時代的教材。

第二，了解程式語言，才能成為未來溝通的橋梁。隨著智能健康監測系統的日益蓬勃，拿著手術刀或聽診器的雙手成為操控螢幕或鍵盤的溝通，過去醫療最前線的醫護人員，很多將退居螢幕後面，而讓我們得以了解病人狀態和病理的剩下了程式語言。

第三，拋開傳統公衛所進行的資料收集和調查（常受限於樣本數少、遺失資料多等弊病所做出來的研究結果）， 新一代的大量數據來自一個人最真實的生理狀況，或者是可能記錄了一生中大部分疾病的藍圖—基因圖譜。如何判讀資料的有效性和去思考智能科技所告訴你病人的資料分析結果或建議選項，成為以後行醫的必要條件。這些醫師面對新科技所需的轉變，很遺憾的，我們在醫學院目前教育方針上完全看不到。

因此，誠懇的呼籲陳前校長放棄擔任遴委一職，給更年輕、更專業的名譽教授來擔任，本院才能選出與時俱進的新院長！新院長才能以前瞻的專業領導台大醫學院，速速調整院內的資源和師資分配！

（作者為台大醫學院學生）

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