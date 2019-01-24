自由廣場》反想定+擊殺鏈

嚴肅正視解放軍犯台意圖及能力的提升

◎ 呂禮詩

大選前，解放軍囿於中國的內外因素，繞台巡航暫停了半年之久。大選結束後，十二月中旬一如預期的以轟6、運8及蘇愷30等各型戰機，經巴士海峽朝東南航向菲律賓海進行巡航；沉寂一個月後，前日以運8、蘇愷30等戰機再循前次航線進行遠海長航訓練。表面看起來雖與過往並無二致，深究演訓內容的「質」與「量」皆大幅躍升，實不容忽視。

前日的遠海長航訓練，除了空中兵力外，海面上尚有結束了菲律賓的訪問、即將返國的054A導彈護衛艦「蕪湖號」（舷號539）、「邯鄲號」（舷號579）及903A型綜合補給艦「東平湖號」（舷號960）等亞丁灣護航第30批編隊；另外還有已在十六日啟航、由052D導彈驅逐艦「合肥號」（舷號174）、054A導彈護衛艦「運城號」（舷號571）、071型船塢登陸艦「長白山號」（舷號989）、903A型綜合補給艦「洪湖號」（舷號963）組成的遠海聯合訓練編隊。

前日穿越巴士海峽的空中兵力應是與亞丁灣護航第30批編隊進行海空聯合，與遠海聯合訓練編隊進行「海上聯合截擊作戰」；也就是解放軍在國軍歷次漢光演習中，進行東遷「戰力保存」的海上航道及空中航路上模擬紅藍兩軍、進行對抗。此種針對國軍「固安作戰計畫」的「反想定」訓練，不但建構於常態化、體系化之上，更於台海一旦發生軍事衝突的可能的作戰海域，進行針對性的實戰化對抗訓練；此其不但實踐了中央軍委主席習近平在十九大時提出的「新時代強軍思想」，更是年初向解放軍全軍發布開訓動員令的重要要求。

此外，解放軍論述此一海空對抗操演時，提到以往繞台巡航未曾論及的聯合操演部隊：戰略支援部隊及火箭軍。戰略支援部隊是解放軍在二○一五年軍改後才成立的新單位，根據美國國防大學（National Defense University, NDU）去年發布的《中國戰略支援部隊：面向新時代的力量》（China’s Strategic Support Force： A Force for a New Era），分析此一直屬中央軍委的部隊整合了中國航天、「情報、監視和偵察」（ISR）、網路作戰以及情報研析等相關單位；此一部隊與火箭軍融合，並於我東南防空識別區外的解放軍海空兵力進行遠海聯合訓練，表示解放軍已完成第一島鏈外「擊殺鏈」（kill chain）的驗證，開始從事部隊訓練。

解放軍在台灣周邊海域進行「反想定」與「擊殺鏈」演練，充分反映了其武力犯台的意圖及能力的提升，國軍絕不能以雄三及弓三飛彈當作抗敵的萬靈丹，必須嚴肅的面對解放軍的威脅、誠實的檢討戰術戰法及兵役制度，才是當務之急！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長 ）

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