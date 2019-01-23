社論》飛了四年的變化球

習近平有句順口溜「兩岸一家親」，柯文哲也將「兩岸一家親」琅琅上口。國台辦有句狠話：「絕不允許少數人在中國賺錢，卻支持台獨」，柯文哲也模仿說：「不要在台灣喊獨立，又在中國做生意，我最討厭這種人」。此外，柯文哲還在談及美中台關係時比喻，「強盜（台灣）眼中只看到錢，卻沒看到警察（中國）」；而未來十五年，美中對抗是國際大局，台灣要思考如何在夾縫中求生存。兩岸關係的本質，柯文哲迄今尚未具體表態，模糊策略是他慣用的話語方式。

老實說，一一二四之前，有人憑「兩岸一家親」抹紅柯文哲，未必能夠打中要害。一一二四，柯文哲的得票，顯然不少來自綠營支持者，這就說明了藉由「兩岸一家親」黑他，予人舉證不足之感。不過，經過一一二四的洗禮，加上民進黨自取其敗，柯文哲新增的話語，可能不自覺讓自己的政治光譜往中國挪移。因為，那些新增的話語，連結不上台灣價值，也連結不上普世價值，其所流露的是習近平的「新時代」精神。

其實，「兩岸一家親」五個字，原本無可厚非，但若內涵窄化到國共那種一家親，就壞了。對岸除了專制政權，還有民運人士、維權律師、公共知識份子、上訪民眾、低端人口等，如果只親前者，不親後者，豈不是跟國民黨人一般見識？馬英九不就是那種「兩岸一家親」？再說，台灣這個島國，應該四海皆兄弟，韓國、日本、美國、太平洋島國、紐澳、東協國家等，台灣都必須跟他們「兩岸一家親」，不是嗎？尤其是，美國攸關台灣主權與安全至大，台灣最當「兩岸一家親」的非美國莫屬。跟友台國家不一家親，反而跟仇台國家一家親，馬英九不就是那樣把自己鎖進中國的？

首都市長，眼中不能只有中國、沒有世界。對中國固然要建立知己知彼的「中國觀」，站在台灣總體而言更要有「國際觀」，隨時從國際的高度來審視台灣、中國與兩岸關係，這才是一個世界島領袖人物的基本功。當今，美中貿易戰方興未艾，其癥結在於不公平貿易。去年十月四日，美國副總統彭斯在美國華府智庫哈德遜研究所的長篇演說，闡述甚詳。事實上，台灣與中國的經貿往來，也一樣面臨中國的不公平對待，經濟領域蒙受巨大的政治陰影，「在中國賺錢」就得臣服於中國的政治正確。但，台商將產業、資金、技術、人才、管理帶到中國，誠如習近平所形容的：為改革開放做出重大貢獻。台商幫中國賺更多錢，自己獲得合理利潤，不是政治與經濟的交換關係。本末倒置，附和國台辦的似是而非詭論，從美中貿易戰的背景來看，不得不說柯文哲的「國際觀」有待加強。

柯文哲的政治思想，還在發展階段，現在或許不宜驟下定論。不過，所謂的「美中對抗是國際大局，台灣要思考如何在夾縫中求生存」，按照柯文哲迄今的話語來看，「在兩邊當中，要求一個平衡」，似乎無法找到平衡點。告台灣同胞書四十週年講話，雖然柯文哲表示「目前習近平的說法還沒有被台灣主流意見接受」，但他的話語仍令人起諸多中國聯想，而疏於把握川普所創造的機會，認知停留在「台灣是川普商品架上的一項產品」。日前，連他也直言，自己相關的美中台關係話語，「去訪美不會過關」。可見，兩岸、台美、國際，都是柯文哲未完成的考試卷。今年三月訪美，對他會有什麼腦力激盪，能否拉高他的「國際觀」，大家且拭目以待。

一一二四以來，綠營內部有「請蔡總統放棄連任」、「誰要選、誰不選，不是誰說了算」的交鋒，藍營內部有四個太陽、十五個諸侯的矛盾，柯文哲雖僅險勝卻有突圍藍綠夾殺的經驗，再加上，二○二○隱然成為美中對抗的新戰場，誰浮誰沉，變數很多。其中，柯文哲堪稱政治球場裡的一個變化球，而這個變化球已經飛了四年還繼續飛。至於二○二○，誰主浮沉？這是對台灣公民的一大考驗。台灣公民如何展現自己是主宰浮沉的國家主人，也將決定台灣是不是能夠完成其「出埃及記」，抵達富饒的應許之地。

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