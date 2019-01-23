自由廣場》公務員談口譯哥

◎ 李文池

「口譯哥」空降駐外使館政治組組長，引燃軒然大波，持負面看法者，以年輕、資歷不足、影響文官士氣等質疑。但這些因素均不足左右外交部長的抉擇，推測其原因必是口譯哥能力足任此職，而文官體系又無適合人才。

之謂「人才」者，除專業知識外，其統御應變能力亦不在話下。文官體系每一職位出缺，依人事制度一定會有人選，但人選未必是人才。文官人事制度僵化是眾所皆知的，因僵化而加深了管理學上的「彼得現象」，即職位越高、負責業務相對複雜時，能力就會出現瓶頸，此又以統御應變能力之不足，最為顯著。而此等不配位的官員，卻無退場機制，僵化現象日積月累，導致體系中不適任的中高階官員為數不少。此等官員或許戮力從公，卻難有績效，此也是構成政府效能不彰的原因之一。

外交部長是政務官，其任命之機要人員隨部長同進退，任期之長短端賴績效或政黨輪替，且歷來政務官幾無長期任用至退休者。政務官有退場機制，但常任文官無退場機制，雖因於特性不同，但僵化的人事制度對整體運作畢竟是一大傷害。

政務官基於責任政治，為求政策的推展而選任有能力之人帶領文官，此無可厚非，又何須拘泥於年紀及資歷！跳脫既有窠臼式想法，或許可創造意想不到成效，就如賈伯斯因跳脫式想法而創造了蘋果。

（作者為公務員，新北市民）

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