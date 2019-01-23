自由廣場》《林保華專欄》就台灣國安說幾句話

看到最近台灣的國安相關部門開始動起來，稍感欣慰。台灣對國安問題的麻木不仁，遍及朝野，這才是問題嚴重的地方，原因很多。

國安部門，尤其是情治人員，存在國家認同的歧異，因為過去都是忠貞的國民黨員。隨著時代的進步，也逐漸從「黨國化」變為「國家化」，然而也仍然有許多無法接受民進黨的台獨主張，雖然民進黨已經承認中華民國存在的現實。然而即使認同中華民國者，也有兩種情況，一種跟隨國民黨高層投共，認同「一中」而捨棄「各表」，乃至「聯共制台」；另外一部分則是認同中華民國的「華獨」。民進黨如何與華獨合作加強國安建設，是當今的急迫問題。

然而不論是認同共產黨的「一中」，或者是華獨，即使他們撕破喉嚨喊自己是中國人，對中共來說，他們仍是台灣人，這是他們無法擺脫的原罪。即使有人心甘情願充當共諜，最後還是逃不掉卸磨殺驢的命運。國共內戰期間的那些共諜，大部分沒有好下場。從事間諜、特務工作的中共人員，所屬為「白區黨」，在一九四九年共軍進城後就逐漸在屢次政治運動中被「紅區黨」收拾，到文革時，白區黨總頭目劉少奇及其六十一個叛徒集團被毛澤東一網打盡，劉死於非命。

現在的習近平，更是心狠手辣，圈子更小，也沒有毛澤東假裝「五湖四海」的胸襟與能力。台灣國安部門投共人員的「好日子」絕不會更長，在國共聯手滅台後，他們很快會被收拾，因為中共從來沒有認同「台人治台」。

最近的華為孟晚舟案，中國的處理辦法是加強與美加的對立，根本就是想借刀殺人。所以孟晚舟的父親、華為創辦人任正非在記者會上語無倫次就是黨性與親情之間的掙扎。習近平可不理這些。

民進黨其實不很了解中共，可是自以為很了解，實際上連敵情觀念都缺乏，何況許多諜戰的技術問題。這是目前民進黨執政的最薄弱環節。如果不急起直追，台灣的國安實在堪憂。

政府應該做的，就是盡快修法或立法，追究延誤立法的責任人。例如就侵犯我們隱私權報案才會去查，根本荒謬。我們並非藝人，明明這是政治跟蹤，是國安問題，國安部門看到消息應該立即啟動調查敵特。要等報案，這是書生辦案，還是有意縱敵？

至於民眾，有些把「匪諜就在你身邊」連「白色恐怖」一起反掉了；有些則是貪圖小利，接受中國的免費招待，名嘴、寫手接受中共的高報酬；貪婪的中共絕不會讓你吃免費午餐，你的名字已經全部進入檔案。貪小便宜本是中國的小農意識，善於操弄人性的中共一向玩得出神入化，劉少奇總結為「吃小虧佔大便宜」，哪裡會放過台灣？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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