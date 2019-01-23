自由廣場》外省第二代談制憲

◎ 朱孟庠

我是外省第二代，一九八九年鄭南榕用他的生命告訴我們：「台灣獨立，獨立才是台灣唯一的生路。」在我教書的學校附近，我看到被燒成焦黑的樓梯，一位理想主義的知識份子埋葬在金色烈焰中，就在那一天我清楚地知道：「我是台灣人，永遠都是台灣的女兒。」咱們做為一個台灣人，該效法鄭南榕精神為新國家拚鬥。

十五年前幫辜寬敏先生畫像：白髮、白西裝、銳利的眼神，舉起決斷的雙手，擘畫台灣的未來。畫完後他告訴我：「背景都塗掉比較乾淨。」我說：「舅公，我是把你畫在歷史中，西洋藝術中歷史畫的位階是高於肖像畫。那雙手是台灣民主、是台灣新國家的推手，這棒子要一代代傳承下去。」辜先生於是欣然留下畫中民主運動的背景。去年十一月初我跟他聊到正在進行的東奧正名公投，他告訴我：「在人生的最後幾年，希望能為自己的家鄉做一件有意義的事。蔡英文總統是在中華民國的體制下難有變革，我們要替她把條件創造出來，我正成立制憲辦公室，把人生最後的精力用在正名制憲。」他一生散盡家產為了台灣之夢奮鬥。

二○一三年開始，李登輝以九十歲高齡全國走透透，推動「第二次民主改革」。二○一五年提出「脫古改新，修憲入聯」。上世紀末李先生以寧靜革命為二十一世紀台灣民主奠定基石，然而不流血的廉價民主也如沙上建塔根基不穩，今年就是鄭南榕自焚三十年了，台灣在國家認同及國家正常化上我們走出了一條路嗎？

二○一四年抗中反服貿的「太陽花運動」，凝聚台灣人的國家願景，支持台灣獨立的民調攀上最高峰，讓民進黨全面執政，但在國安上卻沒嚴加設防，如放任五星旗侵門踏戶，近日習近平發表告台灣同胞書後，這是等著被敵國併吞？正本溯源是憲法，因為在中華民國憲法下，國家定位不清，沒有敵我意識，政治上不敢處理五星旗，統派親中勢力已然肆無忌憚。

十字路口站久了，台灣人會失去做主人的意志，未來「中國—台灣」這緊箍咒就會緊緊地箍住後代子孫。

既然不承認九二共識已經付出了代價，就應該走出一條自己的道路。二十三日辜先生制憲基金會宣告啟動制憲，期盼政府與民間攜手合作，拚立法院四分之三委員立法通過交付公投，時間不容蹉跎，一棒一棒接力、一代一代的打拚，正名、制憲、入聯，實現咱的台灣之夢。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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