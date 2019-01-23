自由廣場》全民制憲運動 四點建議

◎ 范姜提昂

辜寬敏先生的台灣制憲基金會宣布：本月廿三日「全民制憲運動」正式起跑，謹提出以下建言，以示共襄盛舉。

第一、全民制憲運動，重點在全民，理應不分黨派，因此啟動理由，建議不必涉及台獨，而僅就連同「台灣版增修條文」在內的現行憲法，經實際運作之重大缺失，證明有必要「學習中國」重新制憲！中華人民共和國憲法，除了四九年的臨時憲法「政協綱領」之外，計有「五四」、「七五」、「七八」、「八二」總共四個制憲版本，其不惜重來，與時俱進，包括重新容許私有制，事實證明帶動經濟崛起。

第二、由民間發起制憲運動，由下而上凝聚共識，極好！但要具體化，最終還是要回歸體制方能落實，也才具備合法性與正當性。說到底，制憲運動之本質當定調為改革，而非革命。從此角度切入，制憲運動（理論）如何有步驟、有秩序地合法落實（理論實踐）是自始必須釐清、詳加規劃的關鍵課題。

因此，為了避免淪為空談，制憲程序法制化，當列為制憲運動「具體且首要」的目標，完成制憲程序法制化，便可合法、正當地廣納百川，正式進入凝聚黨派共識的制憲程序。

第三、制憲必經公投，綠營總懷恨「鳥籠公投法」障礙，其實，根本沒必要理會！人民制憲權，乃直接依據現行憲法第二條「主權在民」，區區「公投法」豈能僭越剝奪！具體作法：督促泛綠過半的國會，盡快依據憲法第二條，及「特別法優於普通法」原則，制定「全民制憲公投」特別法，擺脫鳥籠公投法之糾纏。

第四、這部「制憲公投」特別法可規定：在怎麼樣的，由國會票決認定的「國家處境」之下（譬如邦交國幾近零），國會可議決授權總統，領導全國進入「公投制憲」法定程序。另一重點：總統府依此特別法，立即設置「憲法改革委員會」廣邀專家，研擬新憲草案備用。

年初，小英嚴詞拒絕「九二共識，一國兩制」，讓小英廣獲掌聲。小英當已醒悟「品牌管理」之關鍵性，小英品牌怎可輕忽主權價值？台灣價值無論如何爭議，沒有主權，沒有一切！而制憲，正是具體化「主權」價值的運動，小英當支持。

（作者為資深媒體及廣告工作者）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/