自由廣場》談台灣人普遍缺乏自信

◎ 蕭嘉弘

全球最大旅外人士網站Inter Nations公布「二○一八最適居住的國家」，台灣整體排名從二○一七年第四名，上升到第二名的佳績，深獲國際好評和肯定，尤其在生活品質指標上位居第一，高達九成六的受訪者肯定台灣的健保、醫療、治安和對外國人的友善。

曾聽一位日本人說，她來台灣後，發覺台灣很好，但人民普遍缺乏自信，反而不知自己的強項和好在哪裡，她覺得很納悶。當我們到日本去，看到他們參與祭典時臉上浮現的光榮感和自信，不就是反映我國人民內心所欠缺的？這幾天凌虐案件頻傳，雖令人極度遺憾，但人性本有惡，和世界各國相比，我們是否仍要一味批評台灣治安太差、喪失信心？

但台灣在國際化程度這方面，輸給總排名第一的巴林。期待在政府「拚二○三○雙語國家」的目標下，未來會愈來愈好。去年底黃昆輝教授教育基金會調查發現，有八十七％民眾贊成英語列為第二官方語言，顯見社會也準備好了！

增進我們的「自信」，具體說出「台灣好」在哪，政府和人民該一起來好好想想！將來納入教育中，台灣人「知家鄉事」，充分自信，不再有「國際褒，家己毋知」，外國人納悶的荒謬情形。

（作者為英語導遊，台北市民）

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