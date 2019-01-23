自由廣場》打不倒面對歷史真相的自信

◎ 林瑞霞

文化部長鄭麗君出席關懷資深藝人餐會，突然遭到藝人鄭惠中打了一巴掌，理由是因不滿鄭麗君同意去蔣化；郝龍斌透過臉書挺鄭惠中，認為誰叫「民進黨一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖…」

感謝鄭惠中的耳光和郝龍斌的臉書，這個巴掌還真的打醒了一心想追求和解共生的台灣人，尤其自二○一三年起就一直用心主辦《共生音樂節》的大學生！這個巴掌讓我們再度清楚看到國民黨人一直有一套和追求共生的「台灣人」不一樣的史觀。

追求共生的「台灣人」，不只原生台灣人，更包括所謂「外省人」，台聯黨主席劉一德就是個很好的例子。去年筆者到國家歷史博物館看「二二八平反三十週年特展」，影片中有一段訪問劉一德：「為什麼一個外省囝子挺二二八？」劉一德說：「你愈了解台灣人整個二二八的歷史，你就會同情台灣人。」

如果連毛澤東的功過都可以被批判「要一九開」，則民主化後的台灣，不再造神運動，我們當更堅持去面對蔣介石的功過，這不是去不去蔣化或去中國化的問題。這是台灣人開始有面對歷史真相的自信，這是覺醒，絕不是去蔣化或去中國化的政治語彙。

南非民主化後首屆大法官奧比．薩克思名言：「一個國家不能夠存在兩套歷史文化。」台灣要真正和解共生，也要先從南轅北轍的兩套歷史觀開始建構共生的基礎，「在面對各種分歧和異議中找到方向」。

民主自由法治人權的台灣，是非常了不起的成就！讓我們一起珍惜。

（作者為嘉義市桃山人文館館長）

心疼鄭部長，但是…

◎ 莊博文

筆者認為，無論對蔣介石是褒是貶，都是個人的思想、言論自由，都受到同樣的憲法保障，然而，若像是對社會上有名望、有地位的人士心存侮辱，公然給他人巴掌；或用任何帶有暴力行為的公然侮辱他人，這就已經不是普通公然侮辱罪，而是牽涉到刑法第三○九條第二項的強暴公然侮辱罪，法定刑罰是一年以下有期徒刑、拘役或新台幣五百元以下罰金。

事後，鄭部長表示個人受辱事小，但台灣得來不易的民主不容受到傷害，「台灣社會當下必須理性、冷靜面對衝突，回歸公共議題的討論，不要再複製任何暴力行為」。筆者支持鄭部長，也心疼鄭部長，但我想公開表達跟鄭部長不同的看法，如果您真的認為「台灣得來不易的民主不容受到傷害」，那就應該對公開對政府官員使用暴力的人提告，開大門、走大路，用法律的途徑讓鄭惠中（們）對自己的不當行為付出代價（無論是罰款還是坐牢）。面對只是出於個人政治傾向就對人使用暴力的人卻還選擇忍氣吞聲，這不叫作有風度或器量大，而是姑息或鄉愿。

（作者為軟體工程師，新北市民）

看惡大媽港、台撒野

◎ 林婉儀

文化部長鄭麗君出席關懷演藝人員餐會，卻被藝人鄭惠中打了一巴掌。鄭惠中還嗆聲說是不滿中正紀念堂的處理等等。我一時間沒搞懂，中正紀念堂要怎麼處理？好像還沒定案吧！這樣就打人？這老藝人如果當場開罵，動口不動手；或者像馬英九被丟鞋一樣脫下鞋子丟鄭部長，藍綠輪迴，我沒意見；但是直接出手打人，這和「中國惡大媽」在香港地鐵搶座位，打香港男乘客一樣，動輒訴諸暴力，令人厭惡、不齒！

建議鄭惠中加入愛國同心會，因為一樣是愛耍弄暴力的；還可以趁現在藍、紅媒體、政客全力聲援的黃金時段，跟白狼一樣大聲說出「兩岸統一的最大障礙在中華民國這四個字」，讓共產黨長官看了心花怒放！一生難得這麼紅一次，可要好好把握機會！

（作者為參與太陽花學運的社會新鮮人）

蔣中正是誰？

◎ 邱世長

文化部長鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，未料，竟挨資深藝人鄭惠中一巴掌！溫馨的「關懷」大會，變質為暴力的「賞巴掌」大會，令人既是訝異，又感遺憾。

關懷餐會理當溫馨，不該有暴力舉動，且即使鄭惠中不爽鄭麗君，也不該打人，這是藐視公權力。反暴力，全國皆然，鄭惠中理當受到譴責。

何況，蔣中正到底是誰？有記者曾經隨機詢問路人，十之八九都不知道，甚至以為他是近日出道的明星。可見，「愛蔣」與「恨蔣」者是社會少數，該讓這段不愉快的仇恨心結隨風而去。尤其許多年輕人根本不知道蔣中正／蔣介石，何須沉溺於過去，讓和諧社會再起爭端？

一個活人為死了四十四年的蔣中正去打部長一巴掌，還鬧上媒體，真的是誇張！國人不可能因為這起事件而懷念蔣中正，反而會同情受害者鄭麗君。

（作者為教師，新北市民）

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