自由廣場》循例上訴vs.無罪案件審查會

翁啟惠案不上訴有感

◎ 李屏生

前中央研究院長翁啟惠涉貪案，一審判決無罪，檢察體系終於在二十一日決定不上訴。據報載，士林地檢署內部起初都主張上訴，遲至十九日，才由檢察體系召開的「無罪案件審查會」，總長拍板定案不上訴。翁案不上訴，是檢察體系改革的第一步，但如果被告不是翁啟惠呢？

就法論法，翁案的不上訴是有法律依據的，「刑事妥速審判法」第六條明白指出：檢察官對於起訴的犯罪事實，應負證據及說服的實質舉證責任，檢察官所提出的證據，如不足以積極證明被告有罪，或者檢察官證明方法，無法說服法官，形成被告有罪的心證，就應貫徹被告「無罪推定原則」。以翁案來看，除非檢察官有新證據，當然就應貫徹被告「無罪推定原則」，也就是依法不上訴，因此總長決定不上訴是有法律依據的。

從檢方的立場來看，是否上訴應客觀審酌：上訴有無可能變更原來的無罪判決？說服上訴審法官實質舉證有沒有把握，能否再補強證據？如果以上的答案都是消極的，上訴審翻案的機會也不大，檢察官當然應該審酌刑事妥速審判法的規定，依法不上訴。

檢察官當然知道刑事妥速審判法的規定，癥結在於，一旦檢察官決定不上訴，若外面或當事人傳出「是不是檢察官收了錢」？監察院來查，考績馬上受到影響。且實務上，是否上訴，一審負責的公訴檢察官要會簽當初負責偵查組起訴的檢察官同意，請問偵查組的檢察官會拿石頭砸自己的腳嗎？因此檢察官當然「循例上訴」。依現行檢察運作的實際情形來看，可以說，「循例上訴」是制度性、結構性問題。

筆者刻在溫哥華不列顛哥倫比亞大學（UBC, Law School）的法學院訪問，法學院大樓前刻著一行大字Fiat justitia ruat caelum，這句拉丁文的意思是「縱然天塌下來，也要讓正義伸張」。對於翁案，對於一般人民無罪案件，也應有相同考量。司法體系應該將「無罪案件審查會」改為常態性設置，只要合乎妥速審判法第六條規定的案件，檢察官不上訴，正義才能伸張。

（作者任教大學法律系）

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