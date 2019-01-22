自由廣場》三招 防縣長亂搞校長

◎ 陳劍賢

彰化縣中小學校長遴選因縣長換人擬變更原遴選名單，經教育部公文函復：「人事凍結不包括中小學校長」後，事件急轉直下，仍維持原調動名單，但已引起全國教育界譁然；國中小學校長雖透過校長遴聘委員會遴聘機制，但遴聘委員皆由縣長聘任，說不背書也難，因此實際上是掌握在地方縣市長手中；因此地制法實施二十年來，地方教育發展教育界普遍認為弊多於利，糾纏不清，地方教育生態不免落入派系之爭，影響教育正常之發展。如何在現有行政體制下，回歸教育專業體系，筆者建議以下三點，提供教育界人士思考：

一、地方教育處調整為府外局，保障其獨立自主權：地方教育處為縣市政府內部一級單位，預算人事易受財主單位及縣長的牽制，教育計畫亦較易受外行人的影響，影響教育專業的發展。只有將教育處調整為府外局，有如警察局、消防局、衛生局的專業體系一樣，不但有獨立運作的專業行政權，亦有獨立自主的預算權和人事權。

二、明定地方教育行政人員任用資格，提升其專業能力：參照專業體系機關，教育處行政人員任用如能參照衛生局公務人員任用方式（採公務人員任用法及醫事人員任用雙軌制），採公務人員任用法及教育人員任用條例雙軌制之方式實施，使學校校長、主任、教師均能名正言順參與地方教育行政工作，否則以目前地方政府教育處常借調學校教師承辦業務，勢必會影響學校正常教學，所以當務之急應修正教育人員任用條例，明定地方教育行政人員任用資格，充實人才的來源，提升其專業能力。

三、強化地方教育審議委員會功能：依教育基本法規定，各縣市政府皆設有地方教育審議委員，但功能不彰，形同虛設，宜就委員遴聘、組織定位檢討修正，強化其審議功能，如教育預算須經過地方教育審議委員會審議後才能送縣市議會審議。

教育是國家發展的根本，為培育國家優秀人才，地方教育行政回歸教育專業體系，實為當務之急。

（作者曾任台東縣政府教育局長、東海國中校長）

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