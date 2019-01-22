自由廣場》觀光局慎防豬羊變色

「國旅補助常態化」切勿成為「中國觀光統戰常態化」的幫凶

◎ 黃天麟

馬英九執政具濃厚統戰目的的中國觀光客，因民進黨拒絕承認九二共識，將418萬人次大減至145萬人次（2017），觀光飯店及夜市生意深受影響，引發反彈，迅速蔓延成為「韓流」，使民進黨在九合一選舉慘敗。印證了北京「以經促統」的強大銳實力。

亡羊補牢，受此教訓，民進黨政府日前提出「將擴大國民旅遊計畫的規模，成為常態性的補助，以鼓勵民眾在國內旅遊」，創造新的消費機會，同時解決小型業者業務量不足的問題，立意甚善，近日觀光局推出的「暖冬旅遊補助方案」將擴大變成一個更具規模的國民旅遊計畫。

筆者贊同救急式的國旅補助，亦不反對國旅補助的常態化。但本文要提醒的是，「好的政策，往往會因執行上的偏差或計劃之粗魯，也會成為誤國的政策」，必須精而準的全力投入方能奏效。申論如次：

一、觀光業從某一觀點言是文化產業，必須是暫進式的，近兩年之所以成民怨之源，應溯及馬英九盲目的急進式的觀光政策。他上任後四年期間讓陸客從32萬人次暴增至418萬人次，增加約400萬人次，而2008年我國總觀光人口只384萬人，激增的觀光客不但四處破壞了台灣的觀光資源，因一房難求讓民間大舉投資觀光旅館，擴大夜市攤位等引發觀光設施的超額投資，讓中國得以操縱「觀光統戰」的絕佳環境，以限縮陸客、打擊台灣的基層庶民產業，獲得統戰（11.24）之勝利。

二、現在為修補馬英九時代留下的「超額觀光投資」，由政府撥出稅金補助國旅，提升旅館住房率，活絡夜市，應是一時的救急措施。若觀光局「無視於住房率，或觀光設備之利用率」積極補助國旅，加上「韓流」即將帶來的「陸客流」，不久台灣的觀光必將重演馬英九時代的盲目投資熱潮，擴大的多餘觀光投資必同時擴大北京操縱「觀光統戰」的能量，加重台灣觀光業問題（註：據報，高雄因拚觀光各地旅館幾滿租，擴建計畫亦見啟動，必種下將來產業新的過剩問題）。

三、建議交通部、觀光局，在推動國旅補助常態化政策之時，請務必了解地方觀光資源之利用度、飽和度，已達適可之地方應即停止補助，甚至若陸客過度湧入時適時課以「觀光稅」，壓制、調節觀光人數，節省人民的稅金。這樣，國旅補助及補助常態化才能成為成功的政策，引導台灣觀光事業至穩定發展的軌道。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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